Потребуется немало терпения и настойчивости: гороскоп на 26 сентября

Позитивные тенденции сильны, влияние их ощущается во многих сферах жизни. Наибольших успехов добьются те, кто готов занять активную жизненную позицию, приложить усилия для достижения цели, пишет Dvorec.
Овен
Отмечается снижение деловой активности, потеря интереса к проектам и занятиям, которым вы в последнее время уделяли массу внимания. Этот день стоит провести без излишней суеты, не заставляя себя делать то, к чему не лежит душа, и не возводя преград на собственном пути.
Очень хорошим день обещает быть для влюбленных Овнов, звезды благосклонны ко всем, к кого в душе есть хоть капля романтики и веры в чудо. Однако не стоит рассчитывать на успех в рискованных финансовых авантюрах: те, кому везет в любви, обычно не слишком удачливы в делах, связанных с деньгами.
Телец
Потребуется немало терпения и настойчивости, чтобы воспользоваться всеми открывающимися в этот день возможностями: многие события вы видите в ложном свете, о многих представителях своего окружения составили неверное мнение. К счастью, самых близких людей это не касается – друзья и любимый человек порадуют вас, благодаря их советам будут приняты верные решения.
Этот день подходит для укрепления родственных отношений, решения вопросов, затрагивающих интересы всех членов семьи, а также совместных поездок. Жизненный потенциал достаточно высок, самочувствие будет неплохим.
Близнецы
Это во многих отношениях удачный день, приятный и легкий. Достижение поставленных целей дается легко, появляется возможность найти единомышленников и союзников. Ваши идеи находят понимание и одобрение, их реализация – вопрос времени. Возможно получение денег из неожиданного источника, не исключены ценные подарки, возвращение долгов. Прекрасный день для покупок, обустройства дома, обновления гардероба.
Счастье в любви уже не представляется чем-то недостижимым, перспективы развития романтических отношений очень хороши. Этот день будет щедрым на знакомства и развлечения, вероятна встреча с человеком, который надолго завладеет вашими мыслями.
Рак
Очень сильны позитивные тенденции, что позволяет добиться значительных успехов во многих сферах жизни. Вероятны выгодные сделки, можно рассчитывать на денежные поступления, возвращение долгов, подарки. Покупки будут удачными, об инвестициях в развитие собственного бизнеса тоже не придется жалеть. Деловые переговоры дадут отличный результат, если вы будете рассчитывать не только на свое обаяние, но и на профессиональные качества, навыки и умения.
Складывается благоприятная ситуация для перемен в личной жизни, можно рассчитывать на исполнение желаний. Удачное стечение обстоятельств позволит завязать интересные знакомства. Не упустите шанс отлично провести время, отправившись в неожиданное путешествие.
Лев
Очень хороши перспективы романтических отношений, день обещает быть удачным для влюбленных и тех, кто ищет свою «половинку». Прислушивайтесь к своей интуиции, сегодня ее подсказки будут верны и полезны. Не стоит заниматься только по-настоящему сложными делами, требующими физического и интеллектуального напряжения. Тем, кто собирается посетить многолюдные мероприятия или уделить время светской жизни, не следует экспериментировать с имиджем – вероятны неприятные неожиданности.
Семейные дела потребуют внимания, но справиться с ними удастся довольно быстро. Необходимости действовать или принимать важные решения в одиночку нет; напротив, есть шанс прийти к единому мнению с людьми, с которыми вы раньше не находили общего языка.
Дева
Деловая активность снижена, выполнение профессиональных обязанностей вряд ли покажется вам увлекательным и интересным занятием. Зато весьма вероятны перемены к лучшему в личной жизни, романтические знакомства и приятные признания. Вы производите неизгладимое впечатление на представителей противоположного пола, но сами не теряете головы, что сводит к минимуму вероятность легкомысленных поступков, которые могут иметь неприятные последствия.
Это прекрасный день для решения финансовых вопросов, разнообразных покупок. Вероятны денежные поступления, в том числе – значительно больших сумм, чем вы ожидали. Не отказывайте в помощи близким людям.
Весы
Энергичность, деловитость и расторопность Весов не знают границ. Добавьте к этому творческое воображение и фантастическую изобретательность, и вы поймете, почему этот день как нельзя лучше подходит для того, чтобы строить планы на будущее, разрабатывать тактику и стратегию побед, которые не заставят себя ждать. Впрочем, свой пыл стоит поумерить – вы рискуете стать жертвой иллюзий и переоценить свои возможности.
Здравый смысл и логика, обычно свойственные вам, сегодня могут изменить, поэтому, если придется принимать важные решения, стоит посоветоваться с людьми, которым вы доверяете.
Скорпион
Этот день как нельзя лучше подходит для поездок и смены обстановки. Не бойтесь одиночества – время, проведенное наедине с собой, поможет правильно оценить события последнего времени и решить, как вести себя в дальнейшем. Высок творческий потенциал, появляются смелые идеи, неожиданные замыслы, воплощение которых в жизнь пойдет на пользу и вам, и окружающим.
Сегодня вы склонны болезненно реагировать на любые критические замечания, суждения, которые кажутся несправедливыми. Постарайтесь не давать воли негативным эмоциям в общении с близкими людьми: конфликты совершенно не способствуют решению имеющихся проблем.
Стрелец
Вероятны задержки в решении важных для вас вопросов, оформлении документов и заключении сделок. Будьте готовы к трудностям в отношениях с окружающими, необоснованным претензиям, критике. Вы легко поддаетесь внешним влияниям, становитесь зависимым от мнения людей, которые совершенно не заслуживают вашего внимания; в подобных обстоятельствах особенно важны безусловная поддержка и одобрение близких.
В романтических отношениях влияние благоприятных тенденций будет достаточно сильным, но мелкие размолвки между влюбленными не исключены. Этот день не подходит для посещения многолюдных собраний, среди малознакомых людей вы будете чувствовать себя дискомфортно.
Козерог
Несмотря на то, что день нельзя назвать богатым на события, Козероги едва ли проведут его спокойно: представители данного знака подвержены противоречивым внешним влияниям, а потому сохранить душевное равновесие им очень трудно. Желательно воздержаться от далеких поездок и посещения многолюдных светских мероприятий.
С точки зрения личных отношений день тоже очень непрост: чувства влюбленных сильны, но поладить со своей «половинкой» почему-то крайне трудно. Попробуйте изменить обычной линии поведения, несколько смягчиться – это решит многие проблемы.
Водолей
Атмосфера гармонии и взаимопонимания, царящая в семье, поднимет настроение Водолеям. Сегодня вам никакие трудности не страшны: интуитивно отделяя главное от второстепенного, вы не переживаете по мелочам и не принимаете близко к сердцу проблемы, возникающие на пути. Ваше финансовое положение становится прочнее; те, кому предстоит сегодня совершить большие покупки или провести иные финансовые операции, примут верное решение.
Не стоит пытаться сразу справиться со всеми проблемами; во многих случаях жизнь сама подскажет вам верный выход – нужно только иметь терпение.
Рыбы
Рыбы не только полны жизненной энергии, но и расходуют ее разумно; именно поэтому представителям данного знака непременно улыбнется удача. Если вы не готовы к конкретным действиям, займитесь планированием – новые замыслы непременно будут реализованы; кроме того, найдется достаточно желающих помочь вам в любом деле. Вероятны новые знакомства, которые будут важными как с деловой, так и с личной точки зрения.
Этот день в высшей степени насыщен эмоциями; помните о том, что некоторая сдержанность не помешает. Не доверяйте своей интуиции – логика сегодня куда важнее.