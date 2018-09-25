Вт, 25.09.2018
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  • Вау! Вера Брежнева ошарашила фанатов сверхсексуальным нарядом

Вау! Вера Брежнева ошарашила фанатов сверхсексуальным нарядом ФОТО!

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Вера Брежнева.

ФОТО: Instagram

Веру Брежневу можно смело назвать одной из самых стильных женщин Украины и России. Где бы не появилась звезда, она неизменно демонстрирует отменный вкус, восхищая публику элегантными, стильными, а порой и очень сексуальными нарядами, подчеркивающими ее роскошные формы. 

В последнее время практически все образы Веры несут нотку соблазна, и последний не стал исключением, пишет Viva.

Брежнева появилась на модном показе бренда Philip Plein и взбудоражила публику дерзким нарядом. В черных кожаных штанах и прозрачном топе Вера появилась на подиуме и вызвала восторг у присутствующих гостей. В личном микроблоге певицы появилось лишь одно фото с мероприятия, однако его оказалось достаточно, чтобы в сети обсуждали, как великолепно выглядит 36-летняя звезда.

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