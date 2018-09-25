Вау! Вера Брежнева ошарашила фанатов сверхсексуальным нарядом

В последнее время практически все образы Веры несут нотку соблазна, и последний не стал исключением, пишет Viva .

Брежнева появилась на модном показе бренда Philip Plein и взбудоражила публику дерзким нарядом. В черных кожаных штанах и прозрачном топе Вера появилась на подиуме и вызвала восторг у присутствующих гостей. В личном микроблоге певицы появилось лишь одно фото с мероприятия, однако его оказалось достаточно, чтобы в сети обсуждали, как великолепно выглядит 36-летняя звезда.