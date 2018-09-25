Там будут все: в Таллинне пройдет неслыханное музыкальное шоу!

Публику ожидает уникальная развлекательная программа и огромное число эстонских артистов, а также звезды мировой эстрады. Неповторимость проекта заключается в невероятном сценическом шоу, спецэффектах и декорациях.

Это будет и музыкальный концерт, и церемония вручения музыкальных премий, где вечер разбавят выступления приглашенных в Эстонию артистов. Ведущий вечера - Индрек Вахеоя и пока еще секретная красотка.

Вот список официально объявленных на данный момент артистов:

Noëp

Púr Múdd

Wateva feat. Emily J

Геттер Яани

Юри Поотсманн

Элина Борн

Maian

Уудо Сепп

Winny Puhh

Põhja-Tallinn и Койт Тооме

Sigma – приглашенный артист, выступивший несколько раз на Weekend

Сигма ФОТО: promo

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