Вт, 25.09.2018
Горячая галерея: сотни голых купающихся отметили День осеннего равноденствия СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Музыка
  • Там будут все: в Таллинне пройдет неслыханное музыкальное шоу!

Там будут все: в Таллинне пройдет неслыханное музыкальное шоу!

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Элина Борн, MyHits Awards

ФОТО: promo

MyHits Awards 2018  - небывалое LIVE-шоу поп-музыки в Эстонии, которое состоится 3 ноября в Saku Suurhall. 

Публику ожидает уникальная развлекательная программа и огромное число эстонских артистов, а также звезды мировой эстрады. Неповторимость проекта заключается в невероятном сценическом шоу, спецэффектах и декорациях. 

Это будет и музыкальный концерт, и церемония вручения музыкальных премий, где вечер разбавят выступления приглашенных в Эстонию артистов. Ведущий вечера - Индрек Вахеоя и пока еще секретная красотка. 

Вот список официально объявленных на данный момент артистов:

Noëp

Púr Múdd

Wateva feat. Emily J

Геттер Яани

Юри Поотсманн

Элина Борн

Maian

Уудо Сепп

Winny Puhh

Põhja-Tallinn и Койт Тооме

Sigma – приглашенный артист, выступивший несколько раз на Weekend

Сигма

ФОТО: promo

Подробнее об артистах и мероприятии - на странице в Facebook

Количество билетов ограничено. Возрастных ограничений нет. Двери открываются в 18:00. Билеты уже в продаже. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ