Там будут все: в Таллинне пройдет неслыханное музыкальное шоу!

MyHits Awards 2018 - небывалое LIVE-шоу поп-музыки в Эстонии, которое состоится 3 ноября в Saku Suurhall.
Публику ожидает уникальная развлекательная программа и огромное число эстонских артистов, а также звезды мировой эстрады. Неповторимость проекта заключается в невероятном сценическом шоу, спецэффектах и декорациях.
Это будет и музыкальный концерт, и церемония вручения музыкальных премий, где вечер разбавят выступления приглашенных в Эстонию артистов. Ведущий вечера - Индрек Вахеоя и пока еще секретная красотка.
Вот список официально объявленных на данный момент артистов:
Noëp
Púr Múdd
Wateva feat. Emily J
Геттер Яани
Юри Поотсманн
Элина Борн
Maian
Уудо Сепп
Winny Puhh
Põhja-Tallinn и Койт Тооме
Sigma – приглашенный артист, выступивший несколько раз на Weekend
Подробнее об артистах и мероприятии - на странице в Facebook.
Количество билетов ограничено. Возрастных ограничений нет. Двери открываются в 18:00. Билеты уже в продаже.