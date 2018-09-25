Рак – это фантастический знак Зодиака! Вот черты, которые делают его таковым

Хотя это один из самых чувствительных знаков, Раку удается откинуть эмоции, когда нужно действовать здраво. Это трудный, но очень таинственный знак. Во-вторых, Рак милосердный и сострадательный

Вы всегда можете чувствовать на себе пристальный взгляд этого знака. Это тот человек, который знает, каковы ваши намерения – обычно ему достаточно ваших слов и жестов.

У него есть шестое чувство. Это качество помогает Раку решить проблемы и дать хороший совет

Рак заботится о других больше, чем о себе самом. Он всегда придет на помощь друзьям, семье или любимым.

Семья очень важна для Раков

Сердце рака дома. Для него нет места, в котором он сможет чувствовать себя более комфортно и счастливее, чем дома, с семьей.

Эта привязанность к дому дается ему Луной, материнской планетой. Они сделают все, чтобы защитить своих близких.

Он любит безоговорочно, как никакой другой знак

Любящий Рак вложит в отношения всё, что у него есть: он будет любить, не прося чего-либо взамен, будет ласковым, восприимчивым к воле своего партнера, верным, но и не забудет о своих интересах и собственной личности.

Рак - самый верный друг

Наличие Рака в друзьях - настоящее счастье. После вечеринки он будет звонить вам, чтобы проверить, безопасно ли вы добрались домой.

В случае болезни, Рак – именно тот, кто напомнит вам, что вы должны принимать таблетки каждые 12 часов. Материнские инстинкты Рака распространяются на узкий круг друзей.

Настойчивость – основное качество Рака

Рак чрезвычайно страстен, когда дело доходит до идей. Он будет стоять на своем, пока не изменит мир своими прогрессивными идеями. Примером упорства Рака является принцесса Диана!

Раки умеют проявлять инициативу

Настоящий Рак будет работать на результат. Он будет хорошим работником, ценным членом команды и хорошим предпринимателем. Этот знак умеет обращаться с деньгами.