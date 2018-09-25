18-летняя дочь Петра Толстого вышла замуж

Сначала 18-летняя наследница знаменитого рода и ее избранник Филипп Раджпут обвенчались в храме Святых Девяти Мучеников Кизических в Большом Девятинском переулке. После этого влюбленные вместе с друзьями и родственниками отправились в один из самых шикарных загородных клубов Подмосковья. По самым скромным подсчетам, на торжестве присутствовало около двухсот гостей.

Счастливая невеста выбрала для праздника платье от Александра Терехова, в котором уже появлялась на балу дебютанток два года назад. Именно тогда дочь Петра Толстого подружилась с дизайнером, и поэтому решила надеть наряд повторно уже на свадьбу.

А вот жених отдал предпочтение классическому синему костюму. Ближе к вечеру Александра сменила пышное платье на более легкий наряд нежно-розового цвета.

Несмотря на юный возраст невесты, ее замужество не вызвало вопросов у родственников. Дело в том, что Александра и Филипп встречаются уже много лет. Прошлым летом молодой человек сделал девушке предложение в Париже, и она поспешила ответить согласием.

Сам праздник был по-настоящему волшебным. Зал буквально утопал в цветах, а влюбленные добрались до места проведения торжества на лодке. Александра не скрывала, что хотела устроить праздник в сказочном стиле, и в итоге она смогла осуществить все свои давние желания.

ФОТО: Социальные сети

К слову, свадьба получилась интернациональной: Филипп имеет индийские корни, а многие родственники Александры проживают в Италии и Франции. Именно поэтому конкурсы были такими колоритными.

Сам Петр Толстой с удовольствием вел дочь к алтарю, а во время праздника станцевал с Александрой. Несколько месяцев назад именно наследница политика сообщила о том, что он развелся с супругой. Несмотря на расставание родителей, невеста явно чувствовала себя счастливой.

ФОТО: Социальные сети