Фото: в 16 лет эта модель вышла замуж и увеличила грудь... Теперь она пошла еще дальше!

Сейчас 23-летняя девушка ни в чем себе не отказывает: бесконечные вечеринки, светские мероприятия и сольная карьера - все, о чем она, кажется, мечтала, стало реальностью.

ФОТО: Vida Press

Кортни, формы которой становятся все более выдающимися с каждым годом, прибыла в студию AfterBuzzTV, чтобы поучаствовать в записи подкаста.

ФОТО: Vida Press

К слову, Кортни увеличила грудь через пару недель после 18-летия. Процесс увеличения бюста — от выбора имплантов до снятия бандажа после операции — был тщательно задокументирован видеокамерами, которые сопровождали юную секс-бомбу повсюду.

ФОТО: Vida Press

На этом девушка не остановилась. На свежих фото не трудно разглядеть увеличенные губы и исправленную форму лица.

Иными словами, от милой девушки, обладающей натуральной красотой, почти ничего не осталось...