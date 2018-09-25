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  • Фото: в 16 лет эта модель вышла замуж и увеличила грудь... Теперь она пошла еще дальше!

Фото: в 16 лет эта модель вышла замуж и увеличила грудь... Теперь она пошла еще дальше!

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ФОТО: Vida Press

Американская модель Кортни Стодден в 16 лет вышла замуж за актера Дага Хатчинсона (58), но уже через пару лет развелась с ним. 

Сейчас 23-летняя девушка ни в чем себе не отказывает: бесконечные вечеринки, светские мероприятия и сольная карьера - все, о чем она, кажется, мечтала, стало реальностью. 

ФОТО: Vida Press

Кортни, формы которой становятся все более выдающимися с каждым годом, прибыла в студию  AfterBuzzTV, чтобы поучаствовать в записи подкаста. 

ФОТО: Vida Press

К слову, Кортни увеличила грудь через пару недель после 18-летия. Процесс увеличения бюста — от выбора имплантов до снятия бандажа после операции — был тщательно задокументирован видеокамерами, которые сопровождали юную секс-бомбу повсюду. 

ФОТО: Vida Press

На этом девушка не остановилась. На свежих фото не трудно разглядеть увеличенные губы и исправленную форму лица. 

Иными словами, от милой девушки, обладающей натуральной красотой, почти ничего не осталось...

ФОТО: Vida Press

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