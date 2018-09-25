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  • Ей самой не надоело!? Эмили Ратаковски прогулялась по Милану с голой грудью

Ей самой не надоело!? Эмили Ратаковски прогулялась по Милану с голой грудью

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ФОТО: Vida Press

Популярная в Интернете модель посетила столицу моды и приняла участие в нескольких показах, пишет Лайф.

Актриса и модель Эмили Ратаковски приехала в Милан, где в настоящий момент проходят показы модных брендов. Там модель прогулялась в откровенном наряде — фотографии Ратаковски опубликовала в "Инстаграме".

ФОТО: Vida Press

Для прогулки звезда Интернета выбрала короткие черные шорты, которые практически не было видно из-под удлинённого пиджака. Пиджак Ратаковски надела на голое тело, обнажив часть своей груди.

ФОТО: Vida Press

Откровенный образ модель дополнила высокими сапогами со змеиным принтом, маленькой синей сумочкой, а также солнцезащитными очками. В этом наряде Ратаковски посетила один из ресторанов. Фотография собрала множество лайков и комментариев.

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