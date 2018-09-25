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Дочь или сын? В Сети обсуждают новые фото Анджелины Джоли с детьми

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ФОТО: Vida Press

Папарацци Лос-Анджелеса продолжают следить за Анджелиной Джоли в надежде сделать пару-тройку новых фото актрисы. Желательно, конечно, чтобы на этих кадрах присутствовали и ее дети. И им это удается!

В последнее время в Сети то и дело появляются свежие снимки знаменитости — то она на шопинге с дочками, то на прогулке с сыновьями. В этот раз актрису запечатлели в одном из суши-баров города, пишет Сплетник.

ФОТО: Vida Press

На обед Джоли поехала в компании 14-летнего Пакса и 12-летней Шайло, которая выбрала для себя мальчишеский стиль.

ФОТО: Vida Press

И хотя в Лос-Анджелесе сейчас стоит теплая погода, актриса сделала ставку на брюки и легкий джемпер — все любимого черного цвета.

Ну и пусть опять во всем черном, выглядит она шикарно!

— пишут пользователи сети.

Впрочем, обсуждают не только внешний вид Джоли и то, как выросли их с Брэдом Питтом дети. Не меньше разговоров среди поклонников звезды как раз о ее отношениях с экс-супругом. Говорят, Джоли и Питт тайно встретились, чтобы решить вопрос с опекой над детьми — звезды якобы готовы прекратить эту юридическую войну и обо всем договориться лично, а не через адвокатов, как это было раньше. 

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