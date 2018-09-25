Видео: Дженнифер Лопес не устояла на каблуках и упала во время концерта

От неприятных ситуаций не застрахована ни одна знаменитость. Так, например, в 2015 году Мадонна не устояла на ногах и полетела вниз со сцены на музыкальной премии BRIT Awards, а сколько раз падала Дженнифер Лоуренс на различных церемониях, вообще сложно сосчитать.

На днях подобный инцидент произошел и с Дженнифер Лопес. Во время недавнего концерта в Лас-Вегасе Джей Ло так зажигала на сцене, что не смогла удержаться на высоких каблуках. Артистка, исполнявшая в тот момент композицию Dance Again, упала, но не стала прерывать выступление. Она сразу же поднялась и продолжила петь и танцевать, будто ничего и не произошло.