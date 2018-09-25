Видео: Дженнифер Лопес не устояла на каблуках и упала во время концерта

На днях 49-летняя Дженнифер Лопес выступила в Лас-Вегасе. Во время одного из зажигательных номеров звезда поп-сцены не смогла удержаться на ногах и упала. Как и полагается профессионалу, артистка не стала прерывать шоу, передает Woman.
От неприятных ситуаций не застрахована ни одна знаменитость. Так, например, в 2015 году Мадонна не устояла на ногах и полетела вниз со сцены на музыкальной премии BRIT Awards, а сколько раз падала Дженнифер Лоуренс на различных церемониях, вообще сложно сосчитать.
На днях подобный инцидент произошел и с Дженнифер Лопес. Во время недавнего концерта в Лас-Вегасе Джей Ло так зажигала на сцене, что не смогла удержаться на высоких каблуках. Артистка, исполнявшая в тот момент композицию Dance Again, упала, но не стала прерывать выступление. Она сразу же поднялась и продолжила петь и танцевать, будто ничего и не произошло.
Поклонники Лопез уже похвалили ее за профессионализм в соцсетях. «Удивительная женщина», «Дженнифер прекрасна на сцене. Надеюсь, с ней все в порядке», «Дива! Она готова даже к такому повороту событий», — написали пользователи Твиттера в комментариях к видео, которым поделился пользователь по имени Крис. Сама Джей Ло никак не прокомментировала этот инцидент, но в своем Инстаграме написала, что полностью довольна своим шоу.