«Люблю больше жизни!»: 71-летняя София Ротару показала своего мужчину

23 сентября исполнилось 50 лет со дня свадьбы Софии Ротару и Анатолия Евдокименко. Об этом сообщила артистка на страничке в социальной сети Instagram. Прославленная исполнительница опубликовала старое фото, на котором запечатлена вместе с супругом. На снимке Евдокименко нежно обнимает, прижимая к себе, Ротару, а та счастливо улыбается.

"День рождения семьи! Если бы ты знал, как мне тебя не хватает... Твоих глаз, чувства юмора и поддержки. Единственный мой. Люблю больше жизни", – написала Ротару.

Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на публикацию. "Дорогая и любимая очень многими София Михайловна! Примите самые теплые поздравления юбилеем Вашей свадьбы! Вы огромный пример для подражания очень многим людям и семьям как хранить верность, любовь, преданность. Вы сильная, красивая, умная Женщина, настоящая хранительница семейного очага!", "София Михайловна, Вы легендарная! Как же я Вас люблю... и всегда восхищаюсь Вами! Это очень сильно, любить и оставаться верной Единственному на вечно…", "Ваша жизнь, пример для подражания (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.)", – прокомментировали фанаты.