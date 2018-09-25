Гороскоп на сегодня: Скорпионов ждет поощрение, а Стрельцов — сложный разговор с любимым человеком

Овен

Сегодняшний день поможет вам наладить отношения с окружающими. Все, что от вас сейчас требуется, — быть готовым идти на компромисс, пишет Lifestyle.

Телец

Не забывайте о том, что помимо работы в вашей жизни есть еще великое множество обязанностей. Наведите порядок в мыслях и чувствах — и жить станет легче.

Близнецы

Вам стоит задуматься о путях дальнейшего карьерного роста. Если появится хоть малейшая возможность сменить работу — воспользуйтесь ею.

Рак

В этот день возможны мелкие неприятности и даже незначительные убытки. Не расстраивайтесь, в ближайшем будущем вас ждут грандиозные успехи.

Лев

Придется весь день держать себя в руках и не давать волю эмоциям. Сохраняйте хладнокровие и трезвое мышление, ваша непоколебимость — залог успеха.

Дева

Ни в коем случае не пытайтесь вести двойную игру — это не просто может выйти вам боком, а обязательно выйдет, и тогда проблем не оберетесь.

Весы

Воздействовать на лентяев, а их в вашем окружении окажется предостаточно, можно только личным героическим примером: пусть им будет стыдно.

Скорпион

Ваши убедительные доводы и великолепные трудовые навыки произведут впечатление на руководство и, скорее всего, шеф решит поощрить вас.

Стрелец

Вам предстоит сложный разговор с любимым человеком. В итоге придется перестраивать весь рабочий процесс, чтобы появилось больше свободного времени.

Козерог

Бешеный рабочий темп совсем измотал вас, необходимо найти какую-нибудь отдушину. Отыщите время не только для работы, но и для полноценного отдыха.

Водолей

Доверьтесь сегодня своей интуиции и работайте в полном соответствии с ее советами, даже если иногда они будут идти вразрез со здравым смыслом.

Рыбы