Барановская набросилась на Аршавина: для такого поведения нет оправданий

Юлия Барановская презентовала собственную книгу "Все к лучшему – проверено мной" в Санкт-Петербурге. Не секрет, что в городе на Неве состоялась судьбоносная встреча будущей телеведущей с футболистом Андреем Аршавиным, причем задолго до того, как он стал всемирно известным.

"Тот же угол, только справа... Ирония судьбы или закономерность презентовать свою книгу на том же углу Невского и Садовой спустя пятнадцать лет после первой встречи. Или просто все в жизни ходит по кругу. Кто читал мою книгу сразу поймет, о чем я. Что вы думаете по этому поводу (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)?" – написала Барановская.

Многочисленные поклонники неоднозначно отнеслись к публикации телеведущей. Одни подписчики высказали убеждение, что Юлия до сих пор любит Андрея и не может забыть. Другие посоветовали перевернуть эту страницу и оставить все негативное в прошлом, а в настоящем искать новую любовь. Нашлись и те фанаты, кто сказал, что неважно, как расстались Андрей и Юлия, главное – он видится с тремя детьми, а тем есть кого называть отцом.