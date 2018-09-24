Дочь Ларисы Гузеевой кардинально сменила имидж

Ольга Бухарова примерила элегантную шляпу, сделала яркий макияж с акцентом на губы. Единственное, что, по мнению многих, подпортило образ — пирсинг в носу, однако Бухарова, по всей видимости, не торопится от него избавляться. К слову, сама Гузеева во всем поддерживает дочь, не выступает против всевозможных бьюти-экспериментов. Более того, Лариса яро защищает Ольгу от нападок недоброжелателей, пишет СтарХит.

«Я считаю, что лучше она сделает то, что захочет, под моим присмотром, хорошей краской, у хорошего специалиста, чем будет от меня прятаться и все равно покрасится», — делилась телеведущая.

К слову, Ольга всегда старалась привлечь к себе внимание широкой публики. И если еще недавно она стригла коротко волосы, выбирала мужскую одежду, то теперь стала более женственной: отрастила волосы, стала носить милые глазу платья.

ФОТО: Скриншот с видео

Пару месяцев назад Бухарова сфотографировалась обнаженной для своего микроблога. Этот снимок наследница Гузеевой подписала кратко: «Summer pain», что в переводе означает «летняя боль». Как отреагировала мама Бухаровой на подобные эксперименты в Сети — пока остается тайной. Также неизвестно, что сейчас происходит в личной жизни Ольги: в ее микроблоге отсутствуют романтичные фото с парнем. А ведь в прошлом году Лариса Гузеева рассказала подписчикам об избраннике дочери и даже делилась совместной фотографией молодых.