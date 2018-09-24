Скоро – Урожайная Луна. И она несет что-то особенное для каждого знака Зодиака

Это будет нелегко, так что будьте терпеливы с самим собой. Шаг назад, оцените ситуацию, затем медленно начинайте двигаться вперед по одному шажку за раз. Возможно, вы не можете полностью открыть свое сердце в первый же день, но вы можете рискнуть.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Вы посвятили всю свою жизнь равновесию и гармонии, но иногда это может быть невероятно сложно. Отступив назад и переоценив ситуацию, вы сможете найти новые и не менее очевидные решения, решив самые серьезные проблемы жизни.

Обратите особое внимание на людей, которых вы впустили в свою жизнь. Если вы не можете дать ему все, пришло время уйти и начать с чистого листа. Сначала это может быть больно, но со временем вы почувствуете облегчение.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

До сих пор вы находились в ловушке, не зная, как изменить свою жизнь. Сейчас у вас отличный шанс определить, что нужно изменить, чтобы снизить стресс и пригласить счастье в свою жизнь. Это может означать переоценку отношений, отказ от дурной привычки, изменение карьеры или внешности.

Как бы то ни было, не бойтесь. Каждое из этих изменений принесет новые возможности, одна из которых может оказаться вашей судьбой. Когда вы почувствуете, что вес мира снят с ваших плеч, вы вдруг поймете, что способны на что угодно.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Вместо того, чтобы замедляться и погрузиться в стабильную, организованную жизнь, энергия полной луны будет подталкивать вас к приключениям. На самом деле сейчас вам можно забросить некоторые обязанности, которые сдерживают вас.

Это ваше время, так что наслаждайтесь! Ищите новые впечатления, путешествуйте и живите полной жизнью.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Вы всегда сосредоточены на анализе и оценке жизни, и ищите пути преодоления рабочих проблем. Ваша преданность делу и решимость преуспеть - это отличные черты, но Луна побудит вас сделать шаг назад и сосредоточить свое время и энергию на своей семье и личной жизни.

Эта область вашей жизни, которая часто игнорируются, также требует вашего внимания. Подключитесь к своей семье, и подарите ей веселые и приятные впечатления, и вы заметите, что ваши отношения начинают расцветать.

Водолей (20 января - 18 февраля)

В то время как ваши безумные и невероятно уникальные идеи обычно валят всех с ног, Урожайная Луна собирается познакомить вас с новым и эффективным способом предъявить их миру. Вместо того, чтобы удивлять окружающих, нарушая их зону комфорта, начинайте с маленьких шагов в направлении вашей идеи.

Это менее вероятно вызовет опасения, что значительно облегчает их продвижение. Это потребует некоторого терпения с вашей стороны, но вы выиграете в долгосрочной перспективе.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Вы желаете убежать в мир идеальной мечты, но Урожайная Луна потребует, чтобы вы были на месте в это время саморефлексии. Будет трудно противостоять искушению убежать от первых признаков дискомфорта, но это никогда не принесет вам успеха, которого вы желаете.