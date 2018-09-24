Скоро – Урожайная Луна. И она несет что-то особенное для каждого знака Зодиака

Поскольку полная луна 24 сентября - ближайшая к осеннему равноденствию, она также известна как Урожайная Луна, пишет Лифтер со ссылкой на Awareness Act.
Для тех, кто интересуется астрологией, предстоящая сентябрьское полнолуние может оказаться временем сюрпризов. Это время сильных эмоций, которые часто подталкивают людей к сумасшедшим и иррациональным поступкам. Кроме того, в эти дни Луна будет проходить через знак Овна, известного своей силой, решимостью и внутренним огнем.
Овен (21 марта - 19 апреля)
Это будет тяжело, поскольку противоречит вашему естественному инстинкту, но вам нужно противостоять соблазну сначала делать, а потом думать. Урожайная Луна научит вас истинной ценности обдумывания последствий ваших действий.
Если вы прислушаетесь к этому совету, то вам будет легко, а если нет - то уроком станут болезненные последствия. Просто подумайте о том, что вы делаете и куда вы идете.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Урожайная Луна поможет вам осознать истинную ценность создания баланса работы/развлечений в вашей жизни. Вы слишком углубились в работу, и забыли, что нужно отдыхать и радоваться жизни.
Вам не нужно лезть из кожи вон, чтобы построить жизнь, которой у вас потом не будет желания наслаждаться. Берите от жизни все сейчас.
Близнецы (21 мая - 20 июня)
В то время как все остальные должны притормозить и сделать разумный выбор в своей жизни, Близнецы могут поступить наоборот. Энергия полной луны вдохновит вас на то, чтобы отбросив осторожность, пробовать новые вещи и прокладывать себе путь через постоянно растущий список повседневных нужд.
Путешествуйте по новым местам, пробуйте новые приключения и познайте все, что может предложить эта жизнь. Почему это важно? Вы всю жизнь мечтали, но не пытались реализовать эти мечты. И ощущение счастья постоянно ускользало от вас.
Рак (21 июня - 22 июля)
Если вы размышляли, что мешает вам наслаждаться жизнью, так это ваши негативные эмоции. В отношениях бывают максимумы и минимумы, хорошие времена и плохие, но вы должны бороться, чтобы избавиться от боли и продолжать двигаться вперед.
Урожайная Луна научит вас, что такое прощение и как отпустить эту боль раз и навсегда. Это включает в себя не только прощение других людей в вашей жизни, но и самого себя. Если вы это сделаете, словно огромный камень свалится с вашей груди.
Лев (23 июля - 22 августа)
Хорошие новости! Лев, это будет отличное время для вас! Если вы притормозите и оглянетесь на свою жизнь, вы сможете, наконец, понять мышление окружающих вас людей. Способность увидеть жизнь их глазами сможет обеспечить ясность, которая давно назрела.
Это позволит вам отремонтировать отношения, которые, возможно, были испорчены из-за недопонимания или невозможности объясниться. Не забывайте праздновать, поскольку луна предоставляет вам бесчисленные возможности для веселья, волнения и смеха.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Вы потратили много времени на усовершенствование других, что это стало отравлять вашу жизнь. Зачем? Отношения происходят между с людьми, и люди никогда не будут совершенны! Вы должны обнять того неизвестного, сумасшедшего, неорганизованного и уязвимого.
Это будет нелегко, так что будьте терпеливы с самим собой. Шаг назад, оцените ситуацию, затем медленно начинайте двигаться вперед по одному шажку за раз. Возможно, вы не можете полностью открыть свое сердце в первый же день, но вы можете рискнуть.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Вы посвятили всю свою жизнь равновесию и гармонии, но иногда это может быть невероятно сложно. Отступив назад и переоценив ситуацию, вы сможете найти новые и не менее очевидные решения, решив самые серьезные проблемы жизни.
Обратите особое внимание на людей, которых вы впустили в свою жизнь. Если вы не можете дать ему все, пришло время уйти и начать с чистого листа. Сначала это может быть больно, но со временем вы почувствуете облегчение.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
До сих пор вы находились в ловушке, не зная, как изменить свою жизнь. Сейчас у вас отличный шанс определить, что нужно изменить, чтобы снизить стресс и пригласить счастье в свою жизнь. Это может означать переоценку отношений, отказ от дурной привычки, изменение карьеры или внешности.
Как бы то ни было, не бойтесь. Каждое из этих изменений принесет новые возможности, одна из которых может оказаться вашей судьбой. Когда вы почувствуете, что вес мира снят с ваших плеч, вы вдруг поймете, что способны на что угодно.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Вместо того, чтобы замедляться и погрузиться в стабильную, организованную жизнь, энергия полной луны будет подталкивать вас к приключениям. На самом деле сейчас вам можно забросить некоторые обязанности, которые сдерживают вас.
Это ваше время, так что наслаждайтесь! Ищите новые впечатления, путешествуйте и живите полной жизнью.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Вы всегда сосредоточены на анализе и оценке жизни, и ищите пути преодоления рабочих проблем. Ваша преданность делу и решимость преуспеть - это отличные черты, но Луна побудит вас сделать шаг назад и сосредоточить свое время и энергию на своей семье и личной жизни.
Эта область вашей жизни, которая часто игнорируются, также требует вашего внимания. Подключитесь к своей семье, и подарите ей веселые и приятные впечатления, и вы заметите, что ваши отношения начинают расцветать.
Водолей (20 января - 18 февраля)
В то время как ваши безумные и невероятно уникальные идеи обычно валят всех с ног, Урожайная Луна собирается познакомить вас с новым и эффективным способом предъявить их миру. Вместо того, чтобы удивлять окружающих, нарушая их зону комфорта, начинайте с маленьких шагов в направлении вашей идеи.
Это менее вероятно вызовет опасения, что значительно облегчает их продвижение. Это потребует некоторого терпения с вашей стороны, но вы выиграете в долгосрочной перспективе.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Вы желаете убежать в мир идеальной мечты, но Урожайная Луна потребует, чтобы вы были на месте в это время саморефлексии. Будет трудно противостоять искушению убежать от первых признаков дискомфорта, но это никогда не принесет вам успеха, которого вы желаете.
Ничто не дается бесплатно, все требует времени, усилий и невероятной самоотдачи. Обратите особое внимание на такие обязанности, как ваши счета и бюджет, области, которыми вы сейчас пренебрегаете.