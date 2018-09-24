«Мы вместе!»: Волочкова воссоединилась с бывшим мужем

23 сентября исполнилось 13 лет дочери Анастасии Волочковой Ариадне. В честь дня рождения балерина украсила дом воздушными шарами, пригласила гостей, заказала шикарный торт, увенчанный белоснежным жеребцом (Ариадна занимается конным спортом). Разумеется, артистка подробно расписала самый важный день на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

Не остался в стороне и отец Ариадны, бизнесмен Игорь Вдовин. Балерина опубликовала их общее фото. А позже – еще одно, где позировала с бывшим мужем уже вдвоем. Причем на снимке Волочкова запечатлена обнимающей Вдовина за плечи. "Игорь был рядом со мной в каждый миг рождения Ариши. И мы вместе! Дорожу и берегу в душе. Думаю, Игорь, ты тоже переоценку ценностей сделал. Спасибо за этот день!" – поблагодарила балерина. Анастасия рассказала, что родила дочь за три часа, а накануне сняла танцевальный клип.

Напомним, что Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин поженились в 2007 году. Однако вскоре оказалось, что пышная свадьба – фикция, а на самом деле они даже не были расписаны. Спустя короткое время Анастасия и Игорь расстались. В интервью балерина признавалась, что причиной стало увлечение избранника йогой (по слухам – привлекательной инструкторшей по йоге).