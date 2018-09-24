Пн, 24.09.2018
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Кристина Орбакайте покидает Россию и переезжает в США

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Кристина Орбакайте.

ФОТО: Mudrats Alexandra/ITAR-TASS

Как стало известно, Кристина Орбакайте решила поселиться в США. Ее дочь Клава уже пошла в американскую школу. 

Раньше Кристина летала в США пару раз в год, на каникулы, а теперь она будет жить там постоянно. В Майами у семьи Орбакайте есть дом, его называют «дачей». Также есть квартира в Нью-Йорке. Люди из окружения Кристины рассказали: «Она останется в Америке до октября, а после вернется в Россию для гастрольного тура с концертами и спектаклем». Так что, в России, судя по всему, она теперь будет только зарабатывать, пишет 7d.org.ua.

 

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