Кристина Орбакайте покидает Россию и переезжает в США

Раньше Кристина летала в США пару раз в год, на каникулы, а теперь она будет жить там постоянно. В Майами у семьи Орбакайте есть дом, его называют «дачей». Также есть квартира в Нью-Йорке. Люди из окружения Кристины рассказали: «Она останется в Америке до октября, а после вернется в Россию для гастрольного тура с концертами и спектаклем». Так что, в России, судя по всему, она теперь будет только зарабатывать, пишет 7d.org.ua.