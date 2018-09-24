Пн, 24.09.2018
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  • Фото: беременная двойней Меган Маркл показала огромный живот

Фото: беременная двойней Меган Маркл показала огромный живот

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The Duke and Duchess of Sussex attend the first day of Royal Ascot on June 19, 2018

ФОТО: Anwar Hussein / EMPICS Entertainment

Меган Маркл с трудом удается скрыть беременность. Жену принца Гарри выдают наряды, плотно облегающие огромный живот.

Британские журналисты узнали, что у Меган и Гарри будет двойня. «Она ждет близнецов», – пишет журнал OK!

В свою очередь таблоид National Enquirer нашел человека при дворе, который приоткрыл главную интригу, кого родит Маркл – мальчика или девочку. По словам инсайдера, Меган и Гарри оказались очень удачливыми родителями – у них будет и мальчик, и девочка.

В подтверждение своих слов СМИ публикуют фотографии Маркл. Судя по резко выросшему животику, Меган действительно скоро станет матерью. Однако официальные представители королевской семьи эту информацию все еще не подтвердили, но и не опровергли.

ФОТО: Обложка нового журнала ОК

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