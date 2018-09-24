Фото: беременная двойней Меган Маркл показала огромный живот

Британские журналисты узнали, что у Меган и Гарри будет двойня. «Она ждет близнецов», – пишет журнал OK!

В свою очередь таблоид National Enquirer нашел человека при дворе, который приоткрыл главную интригу, кого родит Маркл – мальчика или девочку. По словам инсайдера, Меган и Гарри оказались очень удачливыми родителями – у них будет и мальчик, и девочка.

В подтверждение своих слов СМИ публикуют фотографии Маркл. Судя по резко выросшему животику, Меган действительно скоро станет матерью. Однако официальные представители королевской семьи эту информацию все еще не подтвердили, но и не опровергли.