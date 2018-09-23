Дочь британского миллионера умерла в самолете из-за сэндвича

Перед посадкой в самолёт девушка купила сэндвич с оливками, артишоками и тапенадой в одном из кафе аэропорта. Во время полёта у девушки началась аллергическая реакция. Отец ввёл ей 3 дозы необходимого лекарства, однако оно не помогло — у девушки остановилось сердце.

По мнению медиков, у погибшей могла возникнуть аллергическая реакция на кунжут, который был в хлебе. Отмечается, что в Англии он входит в список 14 аллергенов, о наличии которых необходимо указывать на упаковке. Однако данное правило не касается заведений общепита, где еда готовится на месте и продаётся в тот же день.