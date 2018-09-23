Вс, 23.09.2018
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  • Дочь британского миллионера умерла в самолете из-за сэндвича

Дочь британского миллионера умерла в самолете из-за сэндвича

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Сэндвич

ФОТО: HENRY ROMERO / REUTERS

Причиной смерти 15-летней девушки стала аллергическая реакция, которая могла быть вызвана кунжутом.

Дочери британского миллионера Надима Эднан-Лаперузе Наташе стало плохо на борту самолёта авиакомпании British Airways, следовавшего из Лондона в Ниццу. Об этом сообщает Daily Mail.

Перед посадкой в самолёт девушка купила сэндвич с оливками, артишоками и тапенадой в одном из кафе аэропорта. Во время полёта у девушки началась аллергическая реакция. Отец ввёл ей 3 дозы необходимого лекарства, однако оно не помогло — у девушки остановилось сердце.

По мнению медиков, у погибшей могла возникнуть аллергическая реакция на кунжут, который был в хлебе. Отмечается, что в Англии он входит в список 14 аллергенов, о наличии которых необходимо указывать на упаковке. Однако данное правило не касается заведений общепита, где еда готовится на месте и продаётся в тот же день.

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