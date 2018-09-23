Несолоно хлебавши! Нарвские бабушки пришли на бесплатный обед, но что-то пошло не так…

На деле в Нарвском порту погода стояла солнечная, но вот огромного длинного стола не оказалось. Да, была накрыта парочка деревянных столов, где сидели организаторы и важные персоны Нарвы. Им, действительно, красиво одетые официанты приносили плов и мясо из общего котла. В сторонке собирались бабушки, пришедшие пообедать бесплатно.

«Сынок, а нам можно тоже порцию?» – вежливо поинтересовалась одна из них у официанта. На что получила ответ, что сейчас гости отобедают, и тогда остальные тоже смогут купить себе обед из общего котла – 5 евро без мяса, 7 евро с мясом. Пирожных и вовсе не останется.

ФОТО: Konstantin Sednev / Eesti Meedia

Слово «бесплатно», действительно, в программах мероприятия не фигурировало, и формально никого не обманули. Но мы пообщались с десятком расстроенных пожилых женщин, которые были уверены, что пришли на мероприятие, где их угостят бесплатно. «Да, думали, будет бесплатно!» – сетует Валентина. «Нет, не будем покупать их крупу за 5 евро, лучше дома сварю», – говорит другая жительницы Нарвы, которая попросила не называть ее имя.