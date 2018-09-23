Осеннее равноденствие 23 сентября: что ни в коем случае нельзя делать в этот день

23 сентября – День осеннего равноденствия-2018. В эти сутки продолжительность дня и ночи одинаковы. А вот после него световой день начинает сокращаться, а ночи, наоборот, становиться длиннее.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет о приметах и суевериях на День осеннего равноденствия, а также о том, как правильно провести праздник.

Начиная с дня осеннего равноденствия, в северном полушарии Земли день начнет потихоньку убывать, а ночи, наоборот, будут становиться все длиннее. Так продлится до середины декабря, дня зимнего солнцестояния. А в южном полушарии в день осеннего равноденствия начинается астрономическая весна.

Что нельзя делать в праздник 23 сентября

Не стоит начинать новые дела. Лучше уделить время своему здоровью, душевному настроению и расслабиться.