Проведите этот день с близкими: гороскоп на 23 сентября

Деловая активность несколько снижена, при этом вопросы, которые придется решать, разнообразны и сложны. Проявив упорство и трудолюбие, вы сможете преуспеть; сторонники недобросовестной конкуренции и интриг обречены на неудачу. Самое время доказать свою лояльность деловым партнерам: сегодня профессиональные связи проверяются на прочность, важно вовремя прояснить свою позицию, пишет Дворец.
Сохраняя верность правильному режиму дня, вы не только многое успеете, но и избавите себя от недомоганий, переутомления. Благоприятный день для контактов с близкими людьми, встреч с друзьями; новые знакомства возможны, но слишком усердствовать в этой области не стоит. Не следует преувеличивать и значение романтических увлечений: зарождение серьезных отношений маловероятно.
Овен
Ошибки и промахи коллег и деловых партнеров вызывают у вас нешуточное раздражение, в то время как собственные просчеты вы находите скорее забавными. В течение дня напряженность в отношениях может нарастать, и дело может дойти до конфликта. Стремясь любой ценой одержать верх над действительным или мнимым соперников, вы рискуете подставить под удар собственную репутацию, чем обязательно воспользуются недоброжелатели.
С уважением отнеситесь к семейным традициям, не торопитесь менять существующие правила. Консерватизм, присущий вам сегодня, придется по душе представителям старшего поколения. В вашей помощи будут нуждаться друзья, но и любимого человека нельзя обделить вниманием, так что день обещает быть насыщенным.
Телец
Прогресс в делах очевиден не только вам, но и окружающим. Вероятно получение вознаграждение за ранее проделанную работу, возможны и интересные деловые предложения, сулящие значительное увеличение доходов в недалеком будущем. Уверенность в своих силах станет вашим надежным помощником на переговорах, а в беседах с новыми знакомыми пригодится умение располагать к себе людей. Деловые отношения быстро переходят в приятельские, а в некоторых случаях возможно и развитие событий в романтическом русле.
Несмотря на то, что день будет довольно насыщенным, у вас найдется достаточно времени для общения с друзьями и членами семьи. Будьте внимательны – советам, которые вы даете в шутку, многие последуют всерьез, а позже именно вас будут винить в своих неприятностях.
Близнецы
Пусть вас не пугает перспектива общения с неприятными людьми: встречи пройдут почти безболезненно, если вы не будете слишком откровенничать и пытаться подружиться с недавним врагом. Спокойно отстаивайте свои интересы и соглашайтесь только на те условия, которые действительно считаете приемлемыми – в этом случае сотрудничество окажется не только полезным, но и приятным, бесконечные уступки же лишь будут вызывать раздражение.
С близкими людьми вы легко достигнете взаимопонимания, неприятные сюрпризы в личной жизни маловероятны. Найдите возможность пообщаться с друзьями – от них вы получите приятные и важные известия.
Рак
События дня дадут поводы для радости. Не исключены приятные неожиданности, заманчивые предложения, исходящие от людей, с которыми приятно иметь дело. Возможно появление возможностей для карьерного роста или смены работы, причем вы сможете принять важные решения спокойно, без суеты и спешки. Все, чем вы занимаетесь в этот день, способствует росту вашего благосостояния, улучшению качества жизни.
Спокойны и гармоничны отношения в семье, маловероятны разногласия и споры с теми, кто вам дорог. Прислушивайтесь к предложениям и идеям любимого человека – они окажутся весьма интересными, даже если их воплощение в жизнь придется отложить.
Лев
Не стоит преувеличивать важность знакомств, завязанных в этот день – ни деловые, ни личные отношения не будут по-настоящему серьезными и не продлятся долго. Однако не стоит упускать возможность пообщаться с интересным и приятным человеком, расширить свой кругозор и лишний раз убедиться в том, что ваше обаяние совершенно неотразимо. Ко всему происходящему вы относитесь с похвальным оптимизмом, что будет одобрено окружающими, в том числе и влиятельными людьми.
Проблемы коллег не оставят вас равнодушным, однако природное чувство такта помешает вам вмешаться в чужие дела. Это единственно верная линия поведения – только так вы сможете избежать незавидной участи стать жертвой чужих заблуждений.
Дева
Не торопитесь принимать поступающие предложения, которые могут касаться как работы, так и личной жизни – велика вероятность, что реальный исход событий не будет соответствовать вашим ожиданиям. Этот день подходит для простых, разнообразных и неутомительных занятий, а вот необходимость долго заниматься одним и тем же делом будет нагонять тоску. Вероятны проблемы в отношениях с руководством, не все ваши творческие порывы будут поняты правильно.
Возможны разногласия в семье; избежать их удастся тем, кто найдет способ внести нечто новое и необычное в привычную картину будней. Можно отправиться в поездку вместе с любимым человеком или начать освоение новых видов спорта; при этом от многолюдных мест стоит держаться подальше.
Весы
Вы не слишком постоянны в своих желаниях и стремлениях, и этим могут воспользоваться недоброжелатели. Сопротивляться раздражению будет непросто, но ситуация лишь ухудшится, если вы дадите ему волю. Главным условием успеха любых переговоров является ваше спокойствие; не проявляйте агрессии, не ищите врагов там, где их нет. День связан со значительными расходами, не всегда оправданными и своевременными.
Несколько снижен жизненный потенциал, возможны недомогание, переутомление. На вашем настроении хорошо скажется общение с близкими людьми. Любимый человек не подведет вас в сложной ситуации, но некоторые его высказывания могут показаться обидными.
Скорпион
Удачный день, связанный со значительными успехами в наиболее важных для вас областях. Не все Скорпионы смогут достичь поставленных целей именно сегодня, но вряд ли найдутся представители этого знака, которые станут отрицать, что определенный прогресс имеет место. Появляются источники дополнительного заработка, возможны оригинальные решения, которые позволят сократить или оптимизировать расходы.
Отношения с членами семьи доверительны и полны тепла, сегодня вы можете делиться своими проблемами и тревогами, не опасаясь негативной реакции. Сблизиться с человеком, который вам симпатичен, поможет совместный отдых на природе или участие в общественных мероприятиях, представляющих интерес для обоих.
Стрелец
Хороший день для реализации ранее составленных планов, а также проведения встреч, к которым вы успели как следует подготовиться. Легко будет даваться решение и профессиональных, и семейных проблем, поскольку вы умеете правильно расставлять приоритеты и не тратите сил попусту. Крупные покупки будут удачными, приобретенные в этот день мебель и бытовая техника прослужат долго.
В сфере личных отношений складывается вполне благоприятная ситуация, которая таковой и останется, если вы не будете совершать опрометчивых поступков. Юные представители знака рискуют оказаться жертвой манипуляций, если будут слишком доверчивы, а Стрельцам среднего возраста порой сложно будет совладать со своими эмоциями.
Козерог
Этот день связан с получением важной и полезной информации, использование которой позволит вам значительно продвинуться вперед в профессиональной сфере. Можно внести ясность в деловые отношения, обсудить с партнерами и руководством те проблемы, которые давно вас беспокоят. Трудности, с которыми придется столкнуться, легко преодолимы и нужны, пожалуй, лишь для того, чтобы вы не расслаблялись и сохраняли боевой дух.
Приятные известия, касающиеся членов семьи, поднимут настроение. Стоит заняться решением вопросов, касающихся недвижимости, имущества и финансов – ваше умение не упускать из виду даже малозначительные детали будет весьма кстати. В личных отношениях, напротив, не следует придавать значения мелочам.
Водолей
Велика вероятность прогресса в профессиональных делах. Наиболее значительных успехов добьются те, кто действует самостоятельно, поскольку это далеко не самый благоприятный день для сотрудничества и совместной работы, поиска союзников, покровителей и партнеров. Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению, а это значит, что возможны недомогания, ощущение переутомления, эмоциональной истощенности.
Вы нуждаетесь в поддержке близких и получите ее, если будете вести себя корректно и деликатно. Сейчас не время защищать свои интересы любой ценой, зато к месту проявленная гибкость позволит добиться очень и очень многого.
Рыбы
Удачное стечение обстоятельств позволит вам преуспеть в работе, а своевременно принятое решение поможет существенно увеличить доходы. День благоприятен для проведения деловых переговоров, встреч, обсуждения вопросов, касающихся дальнейшего сотрудничества; ваши идеи, даже самые смелые из них, будут встречены весьма благосклонно.
Неоднозначны отношения со старшими родственниками: требования к вам предъявляются нешуточные, поэтому конфликты не исключены. С другой стороны, вы можете не сомневаться в том, что получите помощь, моральную поддержку и толковый совет, если обратитесь за ними.