Проведите этот день с близкими: гороскоп на 23 сентября

Сохраняя верность правильному режиму дня, вы не только многое успеете, но и избавите себя от недомоганий, переутомления. Благоприятный день для контактов с близкими людьми, встреч с друзьями; новые знакомства возможны, но слишком усердствовать в этой области не стоит. Не следует преувеличивать и значение романтических увлечений: зарождение серьезных отношений маловероятно.

Овен

Ошибки и промахи коллег и деловых партнеров вызывают у вас нешуточное раздражение, в то время как собственные просчеты вы находите скорее забавными. В течение дня напряженность в отношениях может нарастать, и дело может дойти до конфликта. Стремясь любой ценой одержать верх над действительным или мнимым соперников, вы рискуете подставить под удар собственную репутацию, чем обязательно воспользуются недоброжелатели.

С уважением отнеситесь к семейным традициям, не торопитесь менять существующие правила. Консерватизм, присущий вам сегодня, придется по душе представителям старшего поколения. В вашей помощи будут нуждаться друзья, но и любимого человека нельзя обделить вниманием, так что день обещает быть насыщенным.

Телец

Прогресс в делах очевиден не только вам, но и окружающим. Вероятно получение вознаграждение за ранее проделанную работу, возможны и интересные деловые предложения, сулящие значительное увеличение доходов в недалеком будущем. Уверенность в своих силах станет вашим надежным помощником на переговорах, а в беседах с новыми знакомыми пригодится умение располагать к себе людей. Деловые отношения быстро переходят в приятельские, а в некоторых случаях возможно и развитие событий в романтическом русле.

Несмотря на то, что день будет довольно насыщенным, у вас найдется достаточно времени для общения с друзьями и членами семьи. Будьте внимательны – советам, которые вы даете в шутку, многие последуют всерьез, а позже именно вас будут винить в своих неприятностях.

Близнецы

Пусть вас не пугает перспектива общения с неприятными людьми: встречи пройдут почти безболезненно, если вы не будете слишком откровенничать и пытаться подружиться с недавним врагом. Спокойно отстаивайте свои интересы и соглашайтесь только на те условия, которые действительно считаете приемлемыми – в этом случае сотрудничество окажется не только полезным, но и приятным, бесконечные уступки же лишь будут вызывать раздражение.

С близкими людьми вы легко достигнете взаимопонимания, неприятные сюрпризы в личной жизни маловероятны. Найдите возможность пообщаться с друзьями – от них вы получите приятные и важные известия.

Рак

События дня дадут поводы для радости. Не исключены приятные неожиданности, заманчивые предложения, исходящие от людей, с которыми приятно иметь дело. Возможно появление возможностей для карьерного роста или смены работы, причем вы сможете принять важные решения спокойно, без суеты и спешки. Все, чем вы занимаетесь в этот день, способствует росту вашего благосостояния, улучшению качества жизни.