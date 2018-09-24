Скорее узнайте, кто нашел Эдгара Гергеля и выиграл великолепные призы

Эдгар Гергель прятался от фотографа Limon.ee весь вечер. Мы подготовили для вас три снимка. Удастся ли вам найти на всех фотографиях Эдгара?

Фото номер 1

ФОТО: Konstantin Sednev / Eesti Meedia

Фото номер 2

ФОТО: Konstantin Sednev / Eesti Meedia

Фото номер 3

ФОТО: Konstantin Sednev / Eesti Meedia

В конкурсе приняло участие более 50 человек. Мы лотерейным методом выбрали двоих победителей, каждый из которых получает комплект подарков от Eesti Meedia и Limon.ee, а также билеты.

Olga S. - вам достаются 2 билета на концерт группы СПЛИН (5 октября, Cathouse) и сувениры от нашей редакции

Dmitri G. - вам достаются 2 билета на супершоу КВН Эстонии (уже в это воскресенье, в 19:00, в ЦРК) и сувениры от нашей редакции