Скорее узнайте, кто нашел Эдгара Гергеля и выиграл великолепные призы

Главред Limon.ee Эдгар Гергель сегодня вместе со своими коллегами Светланой Карабут и Константином Седневым возвращается в Таллинн после почти четырех дней в Нарве. Мы гуляли на фестивале Station Narva в Кренгольмской мануфактуре. Там такая большая площадь, что можно легко заблудиться или спрятаться.
Эдгар Гергель прятался от фотографа Limon.ee весь вечер. Мы подготовили для вас три снимка. Удастся ли вам найти на всех фотографиях Эдгара?
Фото номер 1
Фото номер 2
Фото номер 3
В конкурсе приняло участие более 50 человек. Мы лотерейным методом выбрали двоих победителей, каждый из которых получает комплект подарков от Eesti Meedia и Limon.ee, а также билеты.
Olga S. - вам достаются 2 билета на концерт группы СПЛИН (5 октября, Cathouse) и сувениры от нашей редакции
Dmitri G. - вам достаются 2 билета на супершоу КВН Эстонии (уже в это воскресенье, в 19:00, в ЦРК) и сувениры от нашей редакции
Большое спасибо всем за игру! Вам обязательно повезет в следующий раз!