Бейонсе обвинили в убийстве

Жесткое заявление сделала экс-барабанщица артистки Кимберли Томпсон, передает The Blast. Женщина утверждает, что Бейонсе с помощью “сильнейшего колдовства“ следила за ней и периодически растлевала (при помощи заклинаний).

Также Бейонсе якобы записывала телефонные разговоры барабанщицы и контролировала ее финансы. Кроме того, в обвинении говорится, что певица убила ее котенка. Томпсон пыталась добиться для Бейонсе временного запрета на приближение (для этого не нужно участие второй стороны), но суд отказал ей. Слушание по постоянному запрету запланировано на 11 октября.