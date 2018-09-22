Сахарный диабет? Алла Пугачева стремительно худеет

18 сентября друзья Максима Галкина и Аллы Пугачевой побывали на шикарном торжестве в честь пятилетия двойняшек пары — Гарри и Лизы, которые давно стали любимцами публики. В сети появились многочисленные фотографии с виновниками торжества, в том числе, и с Аллой Пугачевой. Примадонна выглядела превосходно в обтягивающем леопардовом костюме. Правда, выглядела чрезмерно худой.

Коллеги по цеху стали волноваться. Алла Борисовна всегда была женщиной с формами, именно этому образу все привыкли. Тем более, что у нее никогда не получалось похудеть. Многочисленные визиты к диетологам и даже специализированные клиники никогда не помогали. И вдруг такой эффект!

ФОТО: Instagram

Одним из первых внешний вид певицы прокомментировал актер Стас Садальский. «Наверное, она уже инсулинозависимая. Диабет не щадит никого!» — заявил он. Правда, потом известный сплетник отказался от своих слов: «Да не говорил я ни про одну из замечательных певиц! Я уже устал от всего этого. Ну, откуда мне знать, что Долина развелась, что у Пугачевой диабет. Если кто-то хочет пусть какой-то слух, сразу ссылаются на Садальского, будто я истина в последней инстанции. Ничего я не говорил про Пугачеву, вообще не знаю, что с ней, как там», – признался актер «СтарХиту».

Настоящую причину стройности звезды раскрыла ее подруга, бизнесвумен Алина Редель: «Алла отказалась от соленого, сладкого и сдобного, поэтому так прекрасно и молодо выглядит. Ну и один раз в неделю у нее разгрузочный день». Сама Пугачева признается, что главным стимулом хорошо выглядеть стали ее дети. «Сцена лечит, дети молодят. Очень хочется для своих детей выглядеть моложавой мамой, а не молодящейся бабушкой», — признавалась звезда.

ФОТО: Instagram