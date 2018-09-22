Врачи внезапно нашли один простой способ защитить себя от инсульта

Исследование, о котором пишет MDlinx, было опубликовано в журнале Neurology.

«Мы находим все больше подтверждений того, что физическая активность защищает мозг от болезней, и эта работа не стала исключением. Мы будем продолжать наблюдения и эксперименты, чтобы узнать, каким образом уровень физической активности влияет на остроту последствий инсультов»,

- отмечает Катарина Суннерхаген из Готенбургского университета Швеции.

Клетки тела человека нуждаются в постоянном притоке нутриентов и кислорода для нормальной жизни.

Многие из них могут прожить без кислорода несколько десятков минут или даже часов, однако в конечном итоге его недостаток приведет к разрушению митохондрий - клеточных «энергостанций», и другим нарушениям в работе клеток, что вызывает их массовую гибель.

Наиболее уязвимы в этом отношении клетки мозга – кислородное голодание вызывает очень серьезные необратимые последствия уже через несколько минут. Подобные изменения могут происходить как во время обширных инсультов, так и при менее серьезных проблемах с работой кровеносных сосудов мозга.

В общей сложности были изучены данные примерно 2300 пациентов, недавно перенесших инсульт и проходивших курс реабилитационной терапии. Врачи изучали их диету, образ жизни и другие факторы, которые могли способствовать возникновению проблем в работе кровеносных сосудов мозга.

Как оказалось, главным фактором риска в развитии самых тяжелых форм инсультов и ишемических атак было отсутствие физической активности и сидячий образ жизни.

Прогулка у моря. ФОТО: SCANPIX

В среднем, они в 1,2 раза чаще страдали от кровоизлияний в мозг, чем их сверстники, регулярно занимающиеся зарядкой и совершавшие ежедневные променады. Исследователи обнаружили, что легкая и умеренная физическая активность одинаково полезна.

Как подчеркивает Суннерхаген, они собираются дальше изучать, почему активные люди реже страдают от тяжелых форм инсультов.