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В Нарве сейчас так круто, что даже министр культуры Эстонии развлекаться приехал (ФОТО)

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Station Narva festival, esimene päev, 21.09.2018, Foto: Konstantin Sednev / Eesti Meedia

ФОТО: Konstantin Sednev / Eesti Meedia

С пятницы по воскресенье в Нарве впервые проходит фестиваль Station Narva, куда съезжаются интересные артисты и спикеры из других городов Эстонии, а также из России, Великобритании и других стран. В первый день мы больше всех ждали концерты Гречки и Beebilõust.

На мероприятии в пятницу поздно вечером присутствовал и министр культуры Эстонии Индрек Саар. Мужчина отлично проводил время в прекрасной компании, пил какой-то напиток и слушал концерты. 

Нарва набирает обороты и становится культурным центром нашей страны.

Смотрите фото! 

ФОТО: Konstantin Sednev / Eesti Meedia

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