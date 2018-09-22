В Нарве сейчас так круто, что даже министр культуры Эстонии развлекаться приехал (ФОТО)

С пятницы по воскресенье в Нарве впервые проходит фестиваль Station Narva, куда съезжаются интересные артисты и спикеры из других городов Эстонии, а также из России, Великобритании и других стран. В первый день мы больше всех ждали концерты Гречки и Beebilõust.