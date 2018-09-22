Опять новая? Сын эстонского миллиардера Армина Кару очарован жгучей брюнеткой

В теплых краях Эрика Кару согревает не только жаркое солнце, но и компания прекрасной брюнетки. Бригит Пайст поделилась в своем Instagram снимками с сыном миллиардера, сделанным во время обеда в шикарном ресторане. Несмотря на то, что пока не известно, стала ли Бригит новой избранницей завидного жениха, или молодые люди просто дружат, девушка закрыла свой аккаунт в сети сразу после публикации снимка в СМИ.