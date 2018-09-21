Кто-то слишком много ест: упитанный кот умиляет гостей Нарвы Смотрите фото!
21 сентября 2018, 18:34
Кот Мурик живет неподалеку от старинной нарвской ратуши и известен тем, что любит встречать гостей города.
Из-за лишнего веса кот смешно переваливается, и, словно преданный пес, следует по пятам за своей хозяйкой – в магазин, на почту, в аптеку. На шее у него висит серебряный бубенчик, а блеску лоснящейся шерстки позавидует хозяйка любого четвероного.
Местные жители признаются, что кота внушительных размеров, а весит он около 12 килограммов, постоянно фотографируют гости приграничного города.
«Ой, он у нас уже звезда интернета! Вот слава Мурика и до столицы дойдет», – смеется соседка местной знаменитости.
Нас нарвский сторожил вежливо обнюхал, а потом гостеприимно потерся об ноги.