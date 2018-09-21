Пт, 21.09.2018
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  • Теща приехала! Гарри и Меган впервые вышли в свет вместе с Дорией Рэгланд

Теща приехала! Гарри и Меган впервые вышли в свет вместе с Дорией Рэгланд ГАЛЕРЕЯ!

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На днях 37-летняя Меган Маркл устроила обед в честь выхода кулинарного сборника Together: Our Community Cookbook. Герцогиня Сассекская пригласила в Кенсингтонский дворец принца Гарри и Дорию Рэгланд, пишет Woman.

С января 2018 года Меган Маркл регулярно посещала Hubb Community Kitchen. Женщины этого сообщества — работницы столовой, расположенной в лондонском центре Мусульманского культурного наследия. В 2017-м они пострадали от страшного пожара в Гренфелл-тауэр, унесшего жизни более 70 человек, а после были вынуждены жить в этом здании.

Вместе с основательницами Hubb Community Kitchen герцогиня Сассекская, тронутая их историей, написала кулинарную книгу Together: Our Community Cookbook.  20 сентября в Кенсингтонском дворце прошел благотворительный обед в честь этого сборника. На мероприятие Меган приехала вместе с мужем и матерью Дорией Рэгланд. 

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