Теща приехала! Гарри и Меган впервые вышли в свет вместе с Дорией Рэгланд

С января 2018 года Меган Маркл регулярно посещала Hubb Community Kitchen. Женщины этого сообщества — работницы столовой, расположенной в лондонском центре Мусульманского культурного наследия. В 2017-м они пострадали от страшного пожара в Гренфелл-тауэр, унесшего жизни более 70 человек, а после были вынуждены жить в этом здании.