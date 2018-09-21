Пт, 21.09.2018
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Пацанка: фанаты назвали новую прическу Кристины Орбакайте неудачной

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Кристина Орбакайте.

ФОТО: Eugene Odinokov/Sputnik

Известная российская певица Кристина Орбакайте решила поэкспериментировать с прической и предстала перед поклонниками с новой стрижкой. Подписчики артистки сочли изменения не слишком удачными. 

Фанатам Кристины Орбакайте показалось, что короткие волосы "состарили" знаменитость и сделали ее внешность чрезмерно официальной. Особенно критически настроенные фолловеры заявили, что данная стрижка прибавила 47-летней артистке минимум десять лет, передает Argumenti.ru со ссылкой на "7 Дней".

Впоследствии оказалось, что Орбакайте перевоплотилась исключительно ради фотосессии и использовала для этого парик. Очевидно, певица считает, что длинные волосы на самом деле идут ей больше.

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