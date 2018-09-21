Пацанка: фанаты назвали новую прическу Кристины Орбакайте неудачной

Фанатам Кристины Орбакайте показалось, что короткие волосы "состарили" знаменитость и сделали ее внешность чрезмерно официальной. Особенно критически настроенные фолловеры заявили, что данная стрижка прибавила 47-летней артистке минимум десять лет, передает Argumenti.ru со ссылкой на "7 Дней".