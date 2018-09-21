Фото: дочь Валерии кардинально сменила имидж

Короткие волосы пепельного цвета – поклонники певицы Валерии буквально не узнали ее дочь, которая на днях решила провести смелый эксперимент с имиджем. Вместе с роскошными белокурыми локонами девушка избавилась и от своего имени, взяв сценический псевдоним Shena.

Удивила фанатов начинающая артистка не только переменами во внешности, но и в одежде – теперь она отдает предпочтение строгим костюмам и любым роковым образам. Именно в таком виде она предстала в своем новом клипе «Живешь в моей голове».