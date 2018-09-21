Пт, 21.09.2018
Яркая галерея: это нереально красиво! В Кадриорге пели и светились фонтаны СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Фото: дочь Валерии кардинально сменила имидж

Фото: дочь Валерии кардинально сменила имидж

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Валерия и Анна Шульгина.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Анна Шульгина решилась на эксперимент с внешностью. Возможно, новый образ она создала ради нового клипа, который 25-летняя Шульгина представила вчера на суд широкой публики. Поклонникам Анны пришлась по душе ее работа, пишет Starhits.

Короткие волосы пепельного цвета – поклонники певицы Валерии буквально не узнали ее дочь, которая на днях решила провести смелый эксперимент с имиджем. Вместе с роскошными белокурыми локонами девушка избавилась и от своего имени, взяв сценический псевдоним Shena.

Удивила фанатов начинающая артистка не только переменами во внешности, но и в одежде – теперь она отдает предпочтение строгим костюмам и любым роковым образам. Именно в таком виде она предстала в своем новом клипе «Живешь в моей голове».

«Это ее выбор. Если ей нравится, то мы не против. В принципе, все не обычно и не похоже на то, что делают другие. Это попытка найти себя! Мы только рады», — поделился мнением Иосиф Пригожин со «СтарХитом».

Читать также

Актуально

НАВЕРХ