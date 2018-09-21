Пт, 21.09.2018
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Горячее видео: скандальный Алексей Панин снова надел женское платье

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Алексей Панин

ФОТО: SCANPIX

В прошлом году в Сети появился шокирующий ролик с актером Алексеем Паниным, на котором он облачен в женское платье и совершает развратные действия. Накануне скандальный артист разместил в своем микроблоге видео, на котором он снова в женском наряде. 

Новый ролик Алексея Панина был сделан во время съемок очередного проекта. На нем он сидит перед зеркалом в золотом женском платье, пока над его образом работает стилист. Поклонники Панина оценили его осанку и ноги, а хейтеры набросились на него, обвинив в неприглядном виде, пишет 7d.org.ua.

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