Горячее видео: скандальный Алексей Панин снова надел женское платье

Новый ролик Алексея Панина был сделан во время съемок очередного проекта. На нем он сидит перед зеркалом в золотом женском платье, пока над его образом работает стилист. Поклонники Панина оценили его осанку и ноги, а хейтеры набросились на него, обвинив в неприглядном виде, пишет 7d.org.ua.