Елизавета II заставила Меган Маркл пройти перед свадьбой тест на фертильность и заморозить яйцеклетки

В Сети ходили слухи, что Кейт Миддлтон не поладила с Меган, поэтому многие полагали, что и королева не приняла ее. Однако фанаты монарших особ были удивлены, узнав, что Елизавета II в восторге от Маркл.

Несмотря на то, что королева подружилась с экс-актрисой, она тщательно следит за тем, чтобы герцогиня Сассекская соблюдала протокол. Именно Елизавета II настояла на том, чтобы Меган прошла специальные курсы, чтобы научиться вести себя как монаршая особа на публике.

На днях инсайдеры рассказали сетевому изданию Radaronline.com о том, что королева одобрила свадьбу Гарри и Меган не сразу. Сначала Маркл пришлось пройти тест на фертильность. Возлюбленная принца была унижена, когда ее попросили это сделать. Однако Елизавета II была непреклонна — она хотела быть уверенной в том, что Меган сможет родить наследников престола. Поэтому у экс-актрисы также были собраны яйцеклетки, которые заморозили. По словам анонимных источников, Маркл согласилась на эту процедуру, так как хотела стать членом королевской семьи. Более того, Меган пришлось заверить Елизавету II, что она родит троих детей, как и Кейт Миддлтон, хотя Маркл всегда мечтала лишь о двух наследниках.