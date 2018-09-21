Бесподобная галерея: прошлой ночью улицы Таллинна наполнились музыкой, светом и искусством

Нынче фестиваль посвящен 300-летию Кадриорга и 100-летию Эстонской Республики, и в центре его внимания - парки и зеленые зоны и окружающее их городское пространство. Фестиваль стартует в Кадриорге и создаст цепочку из более чем 60 световых инсталляций сопровождаемых концертами. Особенно разнообразна инсталляционная программа была 19 и 20 сентября в Кадриорге и 20 и 21 сентября - в Старом городе. На Лебедином пруду вечером 20 сентября спектакль, синхронизированный с музыкой, исполнили фонтаны. Вечер 20 сентября не обошелся и без музыкального фейерверка. Для фестиваля заготовлены более 12 тысяч свечей и факелов, более 32 километров световых цепочек, три тысячи освещенных роз.