Бесподобная галерея: прошлой ночью улицы Таллинна наполнились музыкой, светом и искусством

Фестиваль "Свет шагает по Кадриоргу", который вот уже дюжину лет предлагает незабываемые впечатления от света и музыки десяткам тысяч таллинцев и туристов со всего мира, обретает нынче новый размах - он охватит и Старый город. Уже сегодня!
Нынче фестиваль посвящен 300-летию Кадриорга и 100-летию Эстонской Республики, и в центре его внимания - парки и зеленые зоны и окружающее их городское пространство. Фестиваль стартует в Кадриорге и создаст цепочку из более чем 60 световых инсталляций сопровождаемых концертами. Особенно разнообразна инсталляционная программа была 19 и 20 сентября в Кадриорге и 20 и 21 сентября - в Старом городе. На Лебедином пруду вечером 20 сентября спектакль, синхронизированный с музыкой, исполнили фонтаны. Вечер 20 сентября не обошелся и без музыкального фейерверка. Для фестиваля заготовлены более 12 тысяч свечей и факелов, более 32 километров световых цепочек, три тысячи освещенных роз.
Желающих увидеть все это просят прибывать на фестиваль общественным транспортом. Смотрите яркую галерею второго дня!