Пятница обещает быть нескучной! Гороскоп на 21 сентября

Дева

Интуиция Дев сегодня развита очень сильно, что позволяет представителям данного знака понимать близких людей с полуслова, легко решать семейные и личные проблемы, а также избегать недоразумений и сложных ситуаций. Только в деловой сфере все обстоит не так просто: проблем накопилось несколько больше, чем можно решить за один день, а руководство требует от вас немедленной расчистки Авгиевых конюшен.

К счастью, жизненный потенциал высок, энергии у вас достаточно, да и энтузиазмом вы можете похвастаться неподдельным. Действуйте решительно, и негативные тенденции развеются, как дым.

Весы

Весам многое дается легко. Представители этого знака могли бы спокойно наслаждаться мирным течением удачного дня, если бы не предъявляли слишком высоких требований себе и окружающим. Постарайтесь проявить немного снисходительности, и вы увидите, что поводов для радости и источников приятных эмоций вокруг предостаточно.

Финансовое положение улучшится благодаря выгодной инвестиции или вовремя заключенному соглашению о сотрудничестве. Близкие люди гордятся вашими успехами и достижениями, что позитивно сказывается на отношениях – победителей не судят. Массу удовольствия получат Весы, которые используют свободное время для активного отдыха и занятий спортом.

Скорпион

С профессиональной точки зрения день весьма непростой. Перед Скорпионами стоят весьма серьезные проблемы, требующие необычного, творческого подхода – типовые решения, увы, вам не подойдут. К счастью, можно не сомневаться в том, что ваши идеи будут одобрены руководством, а коллеги охотно протянут руку помощи в трудный момент. Состояние финансовых дел стабильно, ожидаемые платежи поступят вовремя.

Удачный день для поездок, необычного отдыха, посещения общественных мероприятий. В течение дня вы не раз привлечете к себе внимание, однако это не вызовет у вас ни малейшего дискомфорта. Вероятна встреча с человеком, который вам очень симпатичен. С признанием в своих чувствах спешить не рекомендуется.

Стрелец

Осторожнее с долгосрочными проектами: сегодня вы склонны переоценивать свои возможности и видеть в радужном свете даже не слишком благоприятные ситуации. Самостоятельные действия предпринимайте осторожно, избегая суеты и спешки; если же вы работаете в сплоченной команде или под руководством человека, к которому испытываете неподдельное уважение, старайтесь не терять времени попусту, не откладывайте выполнение полученных распоряжений.

Благоприятный день для общения с близкими людьми, примирения после ссоры, восстановления прерванных отношений. Влюбленных ожидают приятные известия.

Козерог

Очень хороший день для работы: можно браться за сложные проекты, не боясь трудностей и преград. Однако помните, что нет необходимости справляться со всеми делами самостоятельно, ведь рядом с вами есть люди, готовые взять на себя решение многих проблем. Финансовая ситуация неблагоприятна, ожидаемые денежные поступления могут задерживаться.

Эмоциональный фон нестабилен, да и отношения с близкими складываются непросто, поэтому в конце дня не исключено ощущение сильнейшей усталости, опустошенности. Очень хороши спокойные неутомительные занятия, полезен отдых на природе.

Водолей

Водолеев ждет благоприятный день; бороться придется не с негативными тенденциями, а с перепадами собственного настроения. Как только вам удастся взглянуть на вещи с оптимистической точки зрения, дела наладятся и станет очевидным, что задачи, стоящие перед вами, решаемы, а трудности – преодолимы.

Возможны перемены к лучшему в семье, не исключен и неожиданный прогресс в романтических отношениях. У вас будет шанс разобраться в своих чувствах, откровенно поговорить с любимым человеком, принять важные решения, касающиеся общего будущего.

Рыбы

Нет причин для серьезного беспокойства, день обещает быть вполне удачным. Нет нужды предпринимать решительные действия, бросаться в бой с недоброжелателями и конкурентами – можно просто плыть по течению, наслаждаясь теми благами и радостями, которые припасла для вас судьба.