Вс, 23.09.2018
Яркая галерея: это нереально красиво! В Кадриорге пели и светились фонтаны СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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Скорее смотрите наш блог: на нарвской Ратушной площади началась казнь ведьмы (ФОТО)

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Эдгар Гергель, Александр Опенко, Светлана Карабут.

ФОТО: Konstantin Sednev

Liivarand Spa Hotel и Eesti Meedia представляют: главный русский развлекательный портал страны – Limon.ee – вновь на колесах и начинает четырехдневное приключение в Ида-Вирумаа. С пятницы по понедельник мы будем работать в Нарва-Йыэсуу и Нарве. Общаться с местными жителями и оперативно сообщать самые интересные новости города. 

Мы решили не отставать от Керсти Кальюлайд и поняли, что нам тоже нужно в Нарву. Срочно! За эти дни мы обязательно посетим фестиваль Station Narva, а также навестим артистов и спортсменов города. Некоторых местных жителей ждут сюрпризы и подарки. Мы обязательно выберемся в один из торговых центров города, чтобы пообщаться с простыми жителями и показать всей стране, чем живет этот пограничный город. 

Студия шоу Limon LIVE на эти дни расположится в невероятно уютном и красивом отеле - Liivarand Spa Hotel. Там мы будем принимать гостей и записывать следующие выпуски шоу. Будет очень круто! 

СЛЕДИТЕ ЗА НАШИМ ФОТО-И ВИДЕОБЛОГОМ НИЖЕ. НАРВА, МЫ РАДЫ ВСТРЕЧЕ!

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