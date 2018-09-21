Скорее смотрите наш блог: на нарвской Ратушной площади началась казнь ведьмы (ФОТО)

Мы решили не отставать от Керсти Кальюлайд и поняли, что нам тоже нужно в Нарву. Срочно! За эти дни мы обязательно посетим фестиваль Station Narva, а также навестим артистов и спортсменов города. Некоторых местных жителей ждут сюрпризы и подарки. Мы обязательно выберемся в один из торговых центров города, чтобы пообщаться с простыми жителями и показать всей стране, чем живет этот пограничный город.