LIMON LIVE ⟩ «ПараТайн»: как после рождения ребенка живет самая горячая русская группа Эстонии?

Сегодня вспоминаем один из наших первых выпусков шоу с участием русской группы из Эстонии - «ПараТайн» - от 20 сентября 2018 года. За это время изменилось многое! Солистка коллектива Ангелина Богуцкая успела побыть репортером портала Krasotka.ee и в конце 2019 года родить сына Дэвида своему мужу - второму участнику группы Александру Богуцкому. Несмотря на то, что ребята из группы недавно стали родителями, они продолжают выпускать новые песни и до чрезвычайного положения активно гастролировали по Эстонии и России.

Песни этого талантливого коллектива уже знают наизусть читатели главного русского развлекательного портала страны, а также слушатели «Народного Радио», где новые хиты появляются раньше других. 20 сентября 2018 года у ребят премьера песни и клипа Love Story, о съемках мы поговорили в нашей студии тогда. Но уже сегодня у группы выходит новая песня, которая точно удивит даже самых верных поклонников коллектива! Это явно будет бомба, это будет взрыв, это будет нечто! Песня «Улетай на крыльях ветра» (27 марта, 2020 год) будет представлена в течение нескольких часов после выхода архивного выпуска Limon LIVE! Премьеру ловите на странице группы «ПараТайн» в Facebook!