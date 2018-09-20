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  • Фото: 42-летняя Анастасия Волочкова стала бабушкой

Фото: 42-летняя Анастасия Волочкова стала бабушкой

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Анастасия Волочкова

ФОТО: Scanpix/Ria Novosti

Многочисленные поклонники Анастасии Волочковой пришли в ужас, увидев балерину в новом образе. Фанаты высказали свои критические отзывы, которые свелись к тому, что артистка стала бабушкой из-за необычной прически, пишут Dni.

Анастасия Волочкова годами не меняет свой образ. Гладко убранные в тугой пучок волосы – поистине визитная карточка балерины. Изредка артистка делает локоны. На сей раз Анастасия решила внести разнообразие в образ. Танцовщица посетила салон красоты, где ей сделали модную укладку. Результатом Волочкова поделилась с подписчиками своей странички в социальной сети Instagram.

Однако большинству фанатов перемена в Анастасии не пришлась по вкусу. Поклонники заявили, что прическа состарила балерину.

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