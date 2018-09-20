Фото: 42-летняя Анастасия Волочкова стала бабушкой

Анастасия Волочкова годами не меняет свой образ. Гладко убранные в тугой пучок волосы – поистине визитная карточка балерины. Изредка артистка делает локоны. На сей раз Анастасия решила внести разнообразие в образ. Танцовщица посетила салон красоты, где ей сделали модную укладку. Результатом Волочкова поделилась с подписчиками своей странички в социальной сети Instagram.