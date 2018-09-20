Нагиев рассказал, как порвал колготки Гузеевой

В рамках беседы Нагиев ответил на вопрос, был ли у него роман с Ларисой Гузеевой.

"Она тогда была настоящей звездой, а я учился на втором курсе института. Неземной, просто ангельской красоты...

И вот я иду вечером домой по Невскому проспекту и она идет. И Невский так и останавливается. И она так: "Пошли с нами в ресторан, в Дом Журналистов". И дернул меня черт напиться там... А Лариса в принципе это любила. И она:

"Димыч, смотри, я колготки зацепила!" Я говорю: "Так давай их снимем!",

— вспоминает телеведущий.