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Нагиев рассказал, как порвал колготки Гузеевой

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Дмитрий Нагиев

ФОТО: Itar_Tass/Scanpix

Популярный российский телеведущий и актер Дмитрий Нагиев в интервью блогеру Юрию Дудю рассказал о давнем эпизоде, связанном с Ларисой Гузеевой. Об этом пишет Русский TVNET со ссылкой на издание "Собеседник".

В рамках беседы Нагиев ответил на вопрос, был ли у него роман с Ларисой Гузеевой.

"Она тогда была настоящей звездой, а я учился на втором курсе института. Неземной, просто ангельской красоты...

И вот я иду вечером домой по Невскому проспекту и она идет. И Невский так и останавливается. И она так: "Пошли с нами в ресторан, в Дом Журналистов". И дернул меня черт напиться там... А Лариса в принципе это любила. И она:

"Димыч, смотри, я колготки зацепила!" Я говорю: "Так давай их снимем!",

— вспоминает телеведущий.

С этими словами Нагиев пальцем подцепил колготки звезды кино и на виду у посетителей ресторана содрал с ее ноги. Охрана тут же выкинула парнишку на улицу. Позднее отношения с Ларисой продолжились, однако Дмитрий не считает, что они были парой, и называет это скорее всплеском эмоций.

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