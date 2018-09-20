Откровения эстонки: «Как я съездила на трехдневную свадьбу в Санкт-Петербург»

Кстати, наша первая встреча состоялась, когда мне было восемь-девять лет, ездила туда с отцом. Туманно помню высокую церковь с маятником и какую-то историю о гравитации, и это практически всё. Спросила у отца, куда меня тогда водили, он думает, что это был Исаакиевский собор.

Начнем сначала. Отправились в Санкт-Петербург на свадьбу эстонца и россиянки поездом с Балтийского вокзала в один чудесный августовский день после обеда. У нас было купе класса люкс с бутылкой шампанского. Купе с большим количество зеркал воодушевило меня, такое чувство, что я попала куда-то в фильм Уэса Андерсона. В наш комплект входили также белоснежные одеяла-подушки-полотенца, хрустальные стаканы и стеклянные чайные кружки с металлической ручкой.

У нас в вагоне работала обаятельная проводница, а еще где-то около Нарвы в небе появилась радуга. Еда в поезде была невкусной, но само по себе ее наличие стало для нас сюрпризом.

Поезд ехал семь часов, из них час стояли в Нарве на эстонской границе и час в Ивангороде на российской границе. В Санкт-Петербурге нас встречал водитель такси - настоящий джентльмен, тут же схвативший мой небольшой чемодан на колесиках и положивший его в багажник машины, ведь женщины не должны перенапрягаться! Этот стиль был у водителей такси в Питере в течение всей нашей поездки. Открывают дверь, подают руку - это очень мило, учитывая еще и то, насколько дешевое там такси.

Быстро приготовленные блинчики со сметаной, луком и икрой, а также бокальчик розовой шипучки из Краснодарского края (она превзошла все ожидания - прим. Т.Т.), несколько часов сна в нашем отеле Indigo, и наступило утро/завтрак и день свадьбы.

День первый. Началось знакомство со всеми приглашенными на свадьбу гостями, мы поехали в Skandinavia Country Club & Spa на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге. Нам обещали атмосферу книжек Толстого и Чехова, и мне даже сначала было жаль, что я не знакома с творчеством этих авторов, но на самом деле читать книги я бы там не успела всё равно. Мы наслаждались вечеринкой в СПА, в большом бассейне с подогревом на улице, плескались в джакузи и посещали сауны, восхищались будущей невестой и ее подружками. С погодой тоже повезло, было солнечно и хорошо. Позже для нас с танцами и шоу выступил члены Олимпийской сборной России, всего шесть эффектных красоток.