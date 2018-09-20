Фото: беременная Собчак появилась на кинопоказе без лифчика

В последние дни скандально известная телеведущая на пике популярности после известия о своей второй беременности. Ушлые репортеры немедленно стали разглядывать Ксению в надежде найти округлившийся животик или оформившуюся грудь, которая, как известно, во время беременности и после несколько увеличивается.

Собчак не порадовала ни тем, ни другим. Ксения предстала в зеленом платье по фигуре с глубоким декольте, которое не оставляло простора для фантазии. Наоборот, журналистам и прочей публике стало очевидно, что ведущая не надела лифчик. Зато не забыла накинуть поверх платья бежевый пиджак. Образ Собчак дополнила объемной коричневой сумкой. О беременности Ксения предпочла не распространяться.