Довела: на шоу Бузовой произошла грязная драка

Анонс шоу "Замуж за Бузову", который поющая ведущая опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, она подписала так: "Неаполь. Это воскресенье. Я хотела узнать правду, но мои вопросы остались без ответов..." Артистка дополнила запись символом разбитого сердечка, дав понять, что крайне расстроена.

В самом же ролике Ольга Бузова объяснила свое недовольство. "После моего отъезда из Неаполя был просто беспорядок в голове, в душе, в сердце. И у меня было очень сложное эмоциональное состояние. Я хотела узнать правду, хотела разобраться, а по итогу получила еще больше вопросов, на которые не получила ответы. Меня это бесит", – призналась Бузова.

Параллельно в анонсе были показаны свидания Ольги с претендентами, причем на двух из них поющая ведущая не смогла сдержать слез. Видимо, помочь разобраться в чувствах Бузовой прибыла ее мать Ирина Александровна. Женщина поговорила с каждым кандидатом на сердце дочери, причем один из них откровенно высказал свои подозрения. По мнению мужчины, Ольга до сих пор морально не вышла из прежних отношений.