Мужской рак можно определить по волосам

О симптомах рака предстательной железы можно догадаться, если внимательно присмотреться к волосам. Оказывается, они содержат ценную информацию о мужском здоровье, пишет Medikforum.
Рак простаты является наиболее распространeнным злокачественным новообразованием среди мужчин. Чаще всего эти опухоли обнаруживают у мужчин старше 50, и по мере старения риск рака вырастает. Болезнь затрагивает небольшую железу, находящуюся в тазовой области, которая отвечает за производство семени - клейкой белой жидкости, смешиваемой со сперматозоидами.
Ученые недавно выяснили, что раннее облысение может быть одним из тревожных признаков рака простаты. На деле, если у представителей сильного пола процесс выпадения волос стартует уже после 20, то они в два раза чаще сталкиваются с этими опухолями. Связь объясняется воздействием гормонов андрогенов, которые связаны, как с мужским очаговым облысением, так и с опухолями простаты. Андрогены играют важную роль в развитии андрогенной алопеции, известной, как мужское очаговое облысение, а также рака простаты. Конечно, это вовсе не значит, что все столкнувшиеся с ранним облысением мужчины непременно заболеют.
К другим распространенным симптомам опухоли простаты относятся частые мочеиспускания, и особенно по ночам, трудности при мочеиспускании, слабый поток мочи, ощущение недостаточного опорожнение мочевого пузыря, появление крови в моче и семени. Опять-таки, даже эти признаки не означают непременно, что у человека имеется опухоль предстательной железы. Дело в том, что эта железа с возрастом увеличивается в размере из-за доброкачественного состояния под названием аденома. Она также вызывает похожие симптомы.