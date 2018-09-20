Мужской рак можно определить по волосам

Рак простаты является наиболее распространeнным злокачественным новообразованием среди мужчин. Чаще всего эти опухоли обнаруживают у мужчин старше 50, и по мере старения риск рака вырастает. Болезнь затрагивает небольшую железу, находящуюся в тазовой области, которая отвечает за производство семени - клейкой белой жидкости, смешиваемой со сперматозоидами.

Ученые недавно выяснили, что раннее облысение может быть одним из тревожных признаков рака простаты. На деле, если у представителей сильного пола процесс выпадения волос стартует уже после 20, то они в два раза чаще сталкиваются с этими опухолями. Связь объясняется воздействием гормонов андрогенов, которые связаны, как с мужским очаговым облысением, так и с опухолями простаты. Андрогены играют важную роль в развитии андрогенной алопеции, известной, как мужское очаговое облысение, а также рака простаты. Конечно, это вовсе не значит, что все столкнувшиеся с ранним облысением мужчины непременно заболеют.