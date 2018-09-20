Фото: Каю Каллас на свадьбе завалили цветами – даже ваз не хватило!

Кайя Каллас рассказала, что цветов было подарено столько, что ваз в доме просто-напросто не хватило. Часть букетов пришлось отвезти на работу.

«Уже неделю получаю теплые поздравления и букеты цветов, – делится эмоциями Кая Каллас в социальных сетях. – Вы, наверное, заметили, что у меня не было букета невесты? Шучу, что это все потому, что подаренные букеты были один лучше другого! У нас нет дома столько ваз, поэтому часть цветов увезли в контору и украсили там. В любом случае, благодарны каждому за поздравления и добрые пожелания. Спасибо!»

ФОТО: Annika Metsla

По информации журналистов, Кая Каллас познакомились с Арво Халликом несколько лет назад на президентском приеме, где она сопровождала своего отца - известного эстонского политика Сийма Калласа. Пара обручилась в октябре прошлого года, но держала это в тайне от общественности.