Чт, 20.09.2018
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Яркая галерея: это нереально красиво! В Кадриорге пели и светились фонтаны

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В среду, 19 сентября, в столичном парке Кадриорг начался ежегодный фестиваль «Свет шагает». Только в этот раз он проходит еще более масштабно и красочно!

В этом году фестиваль посвящен трехсотлетию Кадриорга и столетию Эстонской Республики, в центре его внимания — парки, зеленые зоны и окружающее их городское пространство.

ФОТО: Konstantin Sednev

Вечером, 19 сентября, фестиваль стартовал в Кадриорге. В этот вечер парк будто превратился в сказочную страну: тысячи зажженных свечей и более 40 световых инсталляций, поющие цветные фонтаны на Лебедином пруду и завораживающие проекции на стенах Кадриоргского дворца.

ФОТО: Konstantin Sednev

В четверг и пятницу, 20 и 21 сентября, фестиваль «Свет шагает» продолжится в Старом городе.

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