Яркая галерея: это нереально красиво! В Кадриорге пели и светились фонтаны

В этом году фестиваль посвящен трехсотлетию Кадриорга и столетию Эстонской Республики, в центре его внимания — парки, зеленые зоны и окружающее их городское пространство.

ФОТО: Konstantin Sednev

Вечером, 19 сентября, фестиваль стартовал в Кадриорге. В этот вечер парк будто превратился в сказочную страну: тысячи зажженных свечей и более 40 световых инсталляций, поющие цветные фонтаны на Лебедином пруду и завораживающие проекции на стенах Кадриоргского дворца.

ФОТО: Konstantin Sednev