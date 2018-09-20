Яркая галерея: это нереально красиво! В Кадриорге пели и светились фонтаны
20 сентября 2018, 0:52
В среду, 19 сентября, в столичном парке Кадриорг начался ежегодный фестиваль «Свет шагает». Только в этот раз он проходит еще более масштабно и красочно!
В этом году фестиваль посвящен трехсотлетию Кадриорга и столетию Эстонской Республики, в центре его внимания — парки, зеленые зоны и окружающее их городское пространство.
Вечером, 19 сентября, фестиваль стартовал в Кадриорге. В этот вечер парк будто превратился в сказочную страну: тысячи зажженных свечей и более 40 световых инсталляций, поющие цветные фонтаны на Лебедином пруду и завораживающие проекции на стенах Кадриоргского дворца.
В четверг и пятницу, 20 и 21 сентября, фестиваль «Свет шагает» продолжится в Старом городе.