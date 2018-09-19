Любовница Тимати ждет ребенка

Как компетентно передает телеграм-канал "Антиглянец", Анастасия Решетова ждет ребенка от рэп-исполнителя Тимати (настоящее имя Тимур Юнисов). Говорят, что модель "устала ждать, когда в ее ушах зазвенит марш Мендельсона" и взяла инициативу в свои руки.

Неизвестно, как к этой новости относится сам Тимати, а вот его мать Симона, которая нянчит внучку Алису (дочь Тимура и модели Алены Шишковой. – Прим.ред.), говорят, будет не в восторге. По слухам, женщина не в восторге от избранницы своего сына.