Любовница Тимати ждет ребенка

В Сети утверждают, что возлюбленная рэпера Тимати модель Анастасия Решетова беременна. По слухам, фигуристая красотка устала ждать свадьбы и предприняла активные действия, пишет Дни.ру.
Как компетентно передает телеграм-канал "Антиглянец", Анастасия Решетова ждет ребенка от рэп-исполнителя Тимати (настоящее имя Тимур Юнисов). Говорят, что модель "устала ждать, когда в ее ушах зазвенит марш Мендельсона" и взяла инициативу в свои руки.
Неизвестно, как к этой новости относится сам Тимати, а вот его мать Симона, которая нянчит внучку Алису (дочь Тимура и модели Алены Шишковой. – Прим.ред.), говорят, будет не в восторге. По слухам, женщина не в восторге от избранницы своего сына.
Впрочем, пока ни Тимати, ни Анастасия Решетова, ни Симона никак не прокомментировали информацию о ребенке. На фотографиях, которые регулярно выкладывает аппетитная модель на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, Анастасия демонстрирует идеальную фигуру.