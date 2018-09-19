Ср, 19.09.2018
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Смех сквозь слезы: девушка взвыла, когда примерила платье из интернет-магазина Посмотри на картинку и поймешь, почему!

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Paige Gardner tellis internetipoest kleidi, mis paljastas palju rohkem, kui tüdruk oleks soovinud.

ФОТО: CATERS NEWS / Caters News Agency

23-летняя любительница интернет-магазинов заказала платье, а когда примерила его – порядком насмешила соцсети, пишет The Sun.

Англичанка Пейдж Гарден получила посылку и очень обрадовалась. Цвет и фактура долгожданного платья была даже лучше, чем на картинке в интернете. Девушка не могла дождаться момента, когда она похвастается обновкой перед друзьями. Неприятный сюрприз поджидал модницу во время примерки. 

Когда девушка натянула на себя платье, за которое отдала почти 30 евро, удивлению не было предела: грудь вывалилась в то отверстие, где по дизайнерской идее должен был соблазнительно выглядывать плоский живот.

ФОТО: CATERS NEWS / Caters News Agency

«Я заказала это платье, потому что оно очень мило выглядело на фото», – рассказала Пейдж. «Я так рассчитывала выходить в нем в свет с подругами», – сетует девушка. Похоже, что в таком наряде теперь даже полы мыть дома стыдно, впрочем, как и совсем неудобно.

Англичанка поделилась названием интернет-магазина в соцсетях и с досадой отметила, что вещи там заказывать она больше никогда не будет. А вы когда-нибудь попадали впросак, заказывая одежду в интернет-магазинах?

Так платье выглядело на модели.

ФОТО: COPYRIGHT UNKNOWN USE AT OWN RIS / Caters News Agency

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