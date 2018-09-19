Пугачева появилась на детском празднике в экзотическом наряде

На вечеринке Гарри и Лизы отметились только самые близкие друзья. Певица Жасмин привела на праздник дочь Маргариту и сына Мирона, а дочь дизайнера Валентина Юдашкина Галина пришла в компании старшего сына Анатолия. Детей развлекали аниматоры, которые показывали фокусы, пускали мыльные пузыри, выходили на импровизированную сцену с животными.

А еще гостям пела Светлана Лобода. Отметился на празднике и "золотой голос России" Николай Басков. Впрочем, все внимание было приковано к Алле Пугачевой. Примадонна предстала на торжестве в брючном костюме весьма экзотической леопардовой расцветки. Завершила свой образ артистка завитыми рыжими локонами.