Какие формы, какие наряды! Бейонсе взорвала Сеть откровенными фото

Во время беременности у Бейонсе, вероятно, была уйма свободного времени, которое она решила занять созданием беременных луков. Каждый день на странице певицы в Instagram начали появляться фото и видео, на которых она демонстрирует яркие образы, продуманные до мелочей. Поклонники были рады такой активности своей любимицы, однако после возвращения Би на сцену, снимков заметно поубавилось. Еще бы! Концертный тур Бейонсе и Джей-Зи охватывает не только США, но и Европу и для фото просто нет времени.