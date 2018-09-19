Какие формы, какие наряды! Бейонсе взорвала Сеть откровенными фото

Поп-дива опубликовала фото с концертного тура.
Во время беременности у Бейонсе, вероятно, была уйма свободного времени, которое она решила занять созданием беременных луков. Каждый день на странице певицы в Instagram начали появляться фото и видео, на которых она демонстрирует яркие образы, продуманные до мелочей. Поклонники были рады такой активности своей любимицы, однако после возвращения Би на сцену, снимков заметно поубавилось. Еще бы! Концертный тур Бейонсе и Джей-Зи охватывает не только США, но и Европу и для фото просто нет времени.
И все же порой поп-дива находит минутку, чтобы порадовать любимых фанатов и в очередной раз услышать тысячи комплиментов. Так, на днях Би опубликовала снимки, на которых позирует в сексуальных облегающих боди, подчеркивающих ее пышные и сексуальные формы. А ведь она - мать троих детей! Так держать!