Стоит ли беспокоиться? Вот такая шишка появляется на запястье у некоторых людей...

Но иногда на руках образуются гигромы. Причины появления этих кист до конца не изучены, однако ученіе говорят о генетической предрасположенности и следствием многочисленных травм, пишет Viral Thread.

Небольшие гигромы не причиняют неудобства, не считая эстетического. После интенсивного движения гигрома может немного увеличиваться в размерах, а затем снова уменьшаться.

У женщин гигромы встречаются почти в три раза чаще, чем у мужчин. В большинстве случаев они проявляются в молодом возрасте – от 20 до 30 лет. У детей и пожилых людей гигромы развиваются редко.

Гигрома - осумкованное опухолевидное образование, наполненное серозно-фибринозной или серозно-слизистой жидкостью.

Кисты могут появляться на внутренней стороне пальцев, рядом с фалангами или суставом. В зависимости от своей локализации они могут быть мягкими, эластичными, или твердыми, как кость или хрящ. Во всех случаях гигрома четко отграничена - основание связано с подлежащими тканями, а остальные поверхности подвижны и не сращены с кожей и подкожной клетчаткой.

При наихудшем сценарии (у пожилых людей), гигрома может быть связана с многочисленными дегенеративными заболеваниями. Подобные состояния обычно влияют на суставы около запястья и вызывают воспаление мягких тканей.

В некоторых случаях киста может возникнуть из-за травмы, вызванной повторяющимися движениями запястья, например, у тех, кто много работает за компьютером. Одним из основных симптомов, связанных с гигромой, является ограничение движения в суставе.

Иногда гигрома появляется, если организму не хватает воды, белков и сложных углеводов. В таких случаях нужно устранять не симптом (гигрому), но и основную причину ее возникновения.

Скорость роста гигромы у разных людей разная, и у одного и того же пациента может изменяться в разные периоды. К счастью для всех тех, у кого есть гигрома, она не может переродиться в злокачественную опухоль. Ее легко удалить без каких-либо дополнительных осложнений.